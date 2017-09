Εξι ελληνικές εταιρείες βραβεύθηκαν στα WITSA Global ICT Excellence Awards

ΑΘΗΝΑ. Τη βράβευση και των έξι ελληνικών υποψηφιοτήτων, που υποβλήθηκαν από το Σύνδεσμο, στα WITSA Global ICT Excellence Awards 2017, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). H τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του World Congress on Information Technology 2017, στην Ταϊπέι, στην Ταιβάν.

Οι δύο υποψηφιότητες που διακρίθηκαν ως Winners, είναι της ΣΥΜΕΤΑΛ στην κατηγορία Private Sector ICT Excellence Award και της cosmoONE στην κατηγορία Sustainable Growth Award.

Παράλληλα, ως Merit Winners διακρίθηκαν η Printec, στην κατηγορία Private Sector ICT Excellence Award, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών-Ex Machina, στην κατηγορία Digital Opportunity Award, η TMS TANKERS, στην κατηγορία Sustainable Growth Award και η SoftOne Technologies στην κατηγορία Mobile Excellence Award.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι, από τις 19 εταιρείες και οργανισμούς, οι οποίες διακρίθηκαν συνολικά απ’ όλο τον κόσμο στη φετινή διοργάνωση, οι έξι είναι ελληνικές εταιρείες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης και να διαπρέψει σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει, στους τομείς στους οποίους είμαστε πραγματικά καλοί, όπως στον τομέα Ψηφιακής Τεχνολογίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ Τάσος Τζήκας, ο οποίος συνεχάρη τις συγκεκριμένες εταιρείες και ευχήθηκε να συνεχίσουν να διαπρέπουν «και να μας κάνουν υπερήφανους με τα επιτεύγματά τους».

«Ο ΣΕΠΕ θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια το όραμα της σύγχρονης Ψηφιακής Ελλάδας, που, όπως επιβεβαιώνεται, και σήμερα έχει διεθνή ρόλο και θέση», τόνισε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, o γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ και αντιπρόεδρος για την Ευρώπη του WITSA, Γιάννης Σύρρος, σημείωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς οι υποψηφιότητες, τις οποίες υποβάλλει ο ΣΕΠΕ στα WITSA Global ICT Excellence Awards, διακρίνονται για 11 συνεχόμενα χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 16 βραβεία».

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι, «τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος Ψηφιακής Τεχνολογίας εξάγει τεχνογνωσία και συμβάλλει στην ελληνική οικονομία καθοριστικά, ενθαρρύνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας και δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για επενδύσεις, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη η ψηφιακή τεχνολογία να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία».

Οι εταιρείες που βραβεύτηκαν

Συγκεκριμένα, η ΣΥΜΕΤΑΛ βραβεύτηκε για την υλοποίηση του συστήματος βελτιστοποίησης κοπών «Slitting Optimization» με την ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός εξειδικευμένου αλγόριθμου, συνδυασμένου με τη χρήση ήδη διαθέσιμου λογισμικού και την ανάπτυξη in-house εφαρμογών. Εκ μέρους της εταιρείας, ο Περικλής Τσαχαγέας, SCM Projects Manager και Viohalco APS Info Team Coordinator, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε περήφανοι που η επιτροπή αξιολόγησης του WITSA μας έκανε αυτή την τιμή, με την απονομή του PRIVATE SECTOR EXCELLENCE AWARD στη Συμετάλ, εταιρεία μέλος του ομίλου Ελβάλ, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της Viohalco. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και πετύχει σημαντική πρόοδο στις τεχνολογίες Advanced Planning and Scheduling και Supply Chain Management με απευθείας ορατό θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες. Ιδιαίτερο ρόλο βέβαια στην επιτυχία είχε και η άψογη συνεργασία με την Quintiq, εταιρεία της Dassault Systemes».

Αντίστοιχα, η cosmoONE ξεχώρισε για την υλοποίηση του project «Innovative Electronic Auction Applications in the Energy Markets», που αφορά σε συστήματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις ενεργειακές αγορές στην Ελλάδα και παρέχονται με τη λογική του SaaS-Software as a Service.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Θανάσης Πετμεζάς, υπογράμμισε ότι «η cosmoONE έχει επενδύσει σημαντικά σε συστήματα διαχείρισης αγορών, όπως και για την αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα. Υλοποιήσαμε δυναμικές και ευέλικτες ηλεκτρονικές λύσεις ταυτόχρονης διαπραγμάτευσης τιμών και ποσοτήτων σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και υγρά καύσιμα), με σκοπό να παραχθεί το καλύτερο τεχνοοικονομικό αποτέλεσμα μέσα από την πλέον διαφανή και ισότιμη για όλους διαδικασία. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί για την cosmoONE την έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής που ακολουθήσαμε».

Ταυτόχρονα, η Printec διακρίθηκε ως Merit Winner για την υλοποίηση του «Digital Transformation της Τράπεζας Raifeissen στη Σερβία», στο πλαίσιο του branch transformation initiative που υλοποιεί η τράπεζα.

Η Μαρίνα Μαυρομμάτη CEO της Printec, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη διεθνή αυτή διάκριση, για ένα έργο όπου η τράπεζα Raiffeisen στη Σερβία με τη βοήθειά μας αλλάζει την τραπεζική εμπειρία των πελατών της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για περισσότερες συναλλαγές από τα ATMs, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Κλειδί για την επιτυχία ήταν η ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εξοικείωσης του κοινού με τη νέα λειτουργικότητα, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η συνεργασία μας με την τράπεζα από το στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού μέχρι και την υλοποίηση».

Η TMS TANKERS, διακρίθηκε ως Merit Winner για την ανάπτυξη του «Energy Baseline developed by using Tableau and In-house Software», για την αξιολόγηση της απόδοσης του σκάφους, το οποίο ενσωματώνει δεδομένα αναφοράς από δοκιμές μοντέλων και δοκιμές στη θάλασσα και προβλέπει την ισχύ και την κατανάλωση που πρέπει να έχει το σκάφος για δεδομένη ταχύτητα και βύθιση.

Η Θεοφανώ Σωμαρίπα, Systems Analyst-Operations Dept εκ μέρους της εταιρείας, ευχαρίστησε θερμά το ΣΕΠΕ και την επιτροπή του WITSA 2017 για την τιμητική διάκριση και την αναγνώριση, συμπληρώνοντας ότι «η εταιρεία είναι από τις πρώτες στη ναυτιλία που έχει αναπτύξει αλγόριθμους, εκμεταλλευόμενη τη γνώση και την εμπειρία ετών, αποδεικνύοντας ότι η χρήση των εργαλείων πληροφορικής έχει θετικό αντίκτυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».

Επίσης, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών-Ex Machina, διακρίθηκε ως Merit Winner για την υλοποίηση του «Internet of (noisy) Things» μίας ολοκληρωμένης Internet of Things λύσης. Ο Γεώργιος Δημητριάδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που μία καινοτόμος εφαρμογή του προγράμματος “The Digital Gate” του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών λαμβάνει μία τόσο σημαντική διάκριση, στο πλαίσιο των βραβείων WITSA 2017 Global ICT Excellence, στην κατηγορία Ψηφιακές Ευκαιρίες. Μέσω του προγράμματος “The Digital Gate”, ενθαρρύνουμε τους νέους να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και λύσεις που θα μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής σε πραγματικό αεροδρομιακό περιβάλλον.

»Η συγκεκριμένη καινοτόμος εφαρμογή βελτιστοποίησης/λήψης αποφάσεων θορύβου για αεροδρόμια που αναπτύχθηκε από την Ex Machina, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ψηφιοποίηση και η καινοτομία συνιστούν κεντρική επιλογή μας, σήμερα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια τόσο στις λειτουργικές δραστηριότητές μας, όσο και στη δημιουργία μοναδικής εμπειρίας για τους πελάτες μας, τους ταξιδιώτες, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας».

Τέλος, η SoftOne Technologies διακρίθηκε ως Merit Winner για την εφαρμογή «Enterprise Mobility “Soft1 360″», η οποία επιτρέπει σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση να “τρέξει” τη λειτουργία της, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς από οπουδήποτε και με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Αντώνης Καραντώνης, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη διεθνή διάκριση της SoftOne από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Τεχνολογίας και Υπηρεσιών Πληροφορικής. H βράβευση της Enterprise Mobility λύσης “Soft1 360” επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη στρατηγική μας δέσμευση στην παροχή τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων λύσεων, που στόχο έχουν να προσφέρουν στις σύγχρονες επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Πληροφορικής και Υπηρεσιών-WITSA αποτελεί κοινοπραξία 80 συνδέσμων πληροφορικής απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.

Ο ΣΕΠΕ στηρίζει ενεργά τα WITSA Global ICT Excellence Awards, τα οποία απονέμονται, με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που διαπρέπουν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2006, από τις υποψηφιότητες που έχει υποβάλει ο ΣΕΠΕ, έχουν διακριθεί η Forthnet, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Intralot, η Vodafone, η Cisco Hellas, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα Πειραιώς και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ