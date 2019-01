Επίθεση «Ρουβίκωνα» με μπογιές στην πρεσβεία ΗΠΑ στην Αθήνα – Καταδίκη από Πάιατ

ΑΘΗΝΑ. Δέκα προσαγωγές έγιναν συνολικά από την Αστυνομία για την επίθεση με μπογιές, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα από ομάδα μελών της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκωνας, σήμερα στις 03:30 τα ξημερώματα.

Από τους δέκα προσαχθέντες οι οκτώ αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους εμπλέκουν στην επίθεση, ενώ οι άλλοι δύο κρατήθηκαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Οι οκτώ από τους 10 προσήχθησαν αμέσως μετά την ενέργεια κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία, ενώ οι υπόλοιποι δύο από την ευρύτερη περιοχή λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομική πηγή, οι δύο συλληφθέντες δεν είναι «καταγεγραμμένοι» από την αστυνομία ως μέλη της συλλογικότητας Ρουβίκωνας, αλλά οι αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας, που κάνουν την προανάκριση, εκτιμούν, με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν, ότι έχουν σχέση με την «παρέμβαση», ενώ επίσης έχουν σε βάρος τους αποφάσεις για τροχαία παράβαση και άλλα μικροαδικήματα.

Εν τω μεταξύ, ο Ρουβίκωνας διόρθωσε και την ημερομηνία στην ανακοίνωση που είχε αναρτήσει σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, στην οποία αρχικά έγραφε ότι η «παρέμβαση» έγινε την Κυριακή 6/1/2019, στις 03.30, ενώ στην συνέχεια έβαλε το σωστό, Δευτέρα, 7/1/2019.

Αναφέρεται ιστορικά στον «αμερικανικό ιμπεριαλισμό» και ιδιαίτερα στον ρόλο των ΗΠΑ μέσω Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην κατάσταση στη Συρία, ενώ συνδέει τις ΗΠΑ με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.

Kali Xronia! I’m happy to be back in Greece! During the current lapse in US govt appropriations, I’ll be less public in my daily work, but I do want to condemn this morning’s silly and senseless vandalism at the US Embassy and thank @hellenicpolice for their quick action. — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 7, 2019

Καταδίκη Πάιατ

Την επίθεση με μπογιές στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, καταδικάζει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Ταυτόχρονα, ο κ. Πάιατ εκφράζει τις ευχαριστίες του στην ελληνική αστυνομία για τη γρήγορη δράση της.

Παράλληλα, εύχεται Χρόνια Πολλά και δηλώνει χαρούμενος που επέστρεψε στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ:

«Καλή Χρονιά! Χαίρομαι που επέστρεψα στην Ελλάδα! Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας καθυστέρησης στην έγκριση των κυβερνητικών πιστώσεων των ΗΠΑ, θα έχω περιορισμένη δημόσια παρουσία, αλλά θέλω να καταδικάσω τον ανόητο και παράλογο βανδαλισμό σήμερα το πρωί στην αμερικανική πρεσβεία και να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία για τη γρήγορη δράση της.

Kali Xronia! I’m happy to be back in Greece! During the current lapse in US govt appropriations, I’ll be less public in my daily work, but I do want to condemn this morning’s silly and senseless vandalism at the US Embassy and thank @hellenicpolice for their quick action».

Καταδίκη από ΥΠΕξ

Ρητή καταδίκη για τη ρίψη χρωμάτων βαφής, που προκάλεσαν υλικές ζημίες, στο προαύλιο της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από μέλη αντιεξουσιαστικής ομάδας, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΞ, «τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να πλήξουν τους στενούς, διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών μας και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ενισχύεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας και την περιοχή».

Παράλληλα επισημαίνει επίσης ότι «οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι υπαίτιοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Καταδίκη ΝΔ

Ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λάρισας, κ.Μάξιμος Χαρακόπουλος για την επίθεση μελών του «Ρουβίκωνα» στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία πλήττει την εικόνα της Ελλάδος διεθνώς και επιβεβαιώνει ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών»

Η πλήρης δήλωση:

«Όσο το υπουργικό δίδυμο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει να αναζητά τις διευθύνσεις των μελών του Ρουβίκωνα, η αγαπημένη “συλλογικότητα” του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να εξευτελίζει κάθε έννοια ασφάλειας. Σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια στην πρωτεύουσα, οι “γνωστοί άγνωστοι” έδρασαν εναντίον άλλης μίας ξένης διπλωματικής αντιπροσωπείας, χωρίς να τους εμποδίσει κανείς. Η εικόνα της Ελλάδας ως ευνομούμενου και ασφαλούς κράτους πλήττεται διεθνώς.

Ωστόσο, αυτή είναι η συνέπεια της επί μια τετραετία ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής, η οποία επιδεικνύει πρωτοφανή ανοχή σε παραβατικές ομάδες του περιθωρίου, οι οποίες με τη σειρά τους αποθρασύνονται.

Άλλωστε, μετά τη λειτουργία γραφείου στη Φιλοσοφική, οι Ρουβίκωνες συναναστρέφονται τον αρχιδολοφόνο της “17 Νοέμβρη” Δημήτρη Κουφοντίνα τον οποίον συνοδεύουν στους περιπάτους του.

Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι αυτή η κυβέρνηση ούτε μπορεί ούτε θέλει να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και την εικόνα ενός ευνομούμενου κράτους».