Επίσημο ενθρονιστήριο γεύμα στο «Χίλτον» Νέας Υόρκης (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Αμέσως μετά την ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου παρατίθεται επίσημο ενθρονιστήριο γεύμα, στο ξενοδοχείο «Χίλτον» της Νέας Υόρκης (New York Hilton Hotel, 1335 Avenue of the Americas), στο παρακάθονται πάνω από 1.500 άτομα από όλα τα μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσωπεί ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, ενώ την Εκκλησία της Κύπρου ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος. Επίσης, από την Ελλάδα παρίστανται οι Μητροπολίτες Ρόδου Κύριλλος, Πατρών Χρυσόστομος, Χίου Μάρκος, Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, Ιωαννίνων Μάξιμος, καθώς και οι Επίσκοποι Αβύδου Κύριλλος και Ολύμπου Κύριλλος. Ακόμη, παρίστανται οι Μητροπολίτες Μπουένος Αϊρες Ταράσιος και Μεξικού Αθηναγόρας.

