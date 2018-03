Επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ στα Ιωάννινα

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, είχαν το πρωί της Παρασκευής ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Παντελής Κολόκας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Αμερικανός διπλωμάτης στα Ιωάννινα.

Ο κ. Πάιατ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης και εξήρε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Ιωαννιτών για την ισχυροποίηση των δεσμών του με το Ισραήλ.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης τόνισε ότι η χώρα του ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της Ελλάδας, στηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης και τις πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη της Τεχνολογίας, του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και άλλων τομέων.

Επίσης, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προοπτικές που παρουσιάζει η περιοχή σε ό,τι αφορά τον αθλητικό, τον θρησκευτικό και τον πολιτισμικό τουρισμό, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης.

I very much appreciated deep discussion with #Ioannina ’s Mayor Thomas Begas on my optimism on the prospects for new industry, economic growth in #Epiros that the new highway brings with it. pic.twitter.com/TAs2412zcO

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, ο κ. Πάιατ εκτιμά πως τα Ιωάννινα μπορούν να αποτελέσουν κομβικό σημείο ανάπτυξης της τεχνολογίας για όλη την Ελλάδα, καθώς τόσο η γεωγραφική τους θέση όσο και το πανεπιστήμιό τους αποτελούν πολύ γερές βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο δήμαρχος ανέπτυξε στον πρέσβη τη στρατηγική του Δήμου Ιωαννιτών σε ό,τι αφορά τομείς Ανάπτυξης, τονίζοντας: «Θέλουμε τα Γιάννενα να είναι μια ανοιχτή πόλη». Παρέθεσε τις ενέργειες που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, τόσο στον τομέα του Τουρισμού, όσο και σε επίπεδο διπλωματίας πόλεων, για να εισπράξει το σχόλιο του κ. Πάιατ ότι «οι κινήσεις αυτές είναι στη σωστή κατεύθυνση».

As I learn more about the importance of #Epiros, we visited #Ioannina’s old synagogue, one of the most important monuments of Epirot Jewish history, so deeply woven into the heritage of northern Greece. pic.twitter.com/YnFyFLSCe5

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) March 16, 2018