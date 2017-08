Επεισοδιακή πτήση από Αθήνα για Φιλαδέλφεια – Μεγάλες αναταράξεις και δέκα τραυματίες

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (AP). Δέκα τραυματίες είναι σύμφωνα με την American Airlines ο απολογισμός μετά τις αναταράξεις σε μία επεισοδιακή πτήση από την Αθήνα προς τη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρία η πτήση «759» που ξεκίνησε από την Αθήνα με προορισμό τη Φιλαδέλφεια με 287 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος, το Σάββατο, αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις λίγο πριν την προσγείωση.

Το σήμα για τις ζώνες ασφάλειας ήταν αναμμένο εκείνη την ώρα ανέφερε η «American Ailines».

Με την προσγείωση της πτήσης στις 3.10 μ.μ. τοπική ώρα, 3 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους.

Ο επιβάτης της πτήσης Ίαν Σμιθ περιέγραψε στα μέσα ενημέρωσης τα όσα έζησε: «Ήταν τη στιγμή που μας μοίραζαν καφέδες και αναψυκτικά. Οι αεροσυνοδοί βρίσκονταν στις τελευταίες σειρές καθισμάτων όταν ο πιλότος μας ενημέρωσε να δέσουμε τις ζώνες μας και είπε στις αεροσυνοδούς να κάτσουν στις θέσεις τους. Αλλά ούτε αυτές δεν πρόλαβαν να το κάνουν αυτό. Το αεροσκάφος άρχισε να ταράζεται και ξαφνικά έκανε μια μεγάλη ‘βουτιά’. Μωρά ούρλιαζαν, άνθρωποι που βρίσκονταν μπροστά μου χτυπούσαν το κεφάλι τους στο ταβάνι».

Here's the ceiling of the plane pic.twitter.com/lKO75JVhF2

— Jessica Huseman (@JessicaHuseman) 5 Αυγούστου 2017