Επικίνδυνα φαινόμενα

Οι πολιτικοί που τους ενοχλούν τα Μέσα Ενημέρωσης είναι σαν τους ναυτικούς που τους πειράζει η θάλασσα, είχε γράψει ο Βρετανός πολιτικός Enoch Powell (1912-1998).

Δυστυχώς στις ημέρες μας ο εύκολος στόχος είναι τα ΜΜΕ. Οχι μόνο των πολιτικών αλλά και των απλών ανθρώπων.

Ετσι θα πρέπει κάθε τόσο ο Τύπος να υπενθυμίζει αυτό που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Αυστραλία: «Οταν η κυβέρνηση σάς κρύβει την αλήθεια, τι είναι αυτό που σας κρύβει;».

Ασφαλώς μία Δημοκρατία κρίνεται από τις ασφαλιστικές δικλείδες της ελευθεροτυπίας.

Και αυτό που συνέβη στην Αυστραλία είναι όχι απλώς απαράδεκτο αλλά στιγμάτισε τη δημοκρατία αυτή στα μάτια του κόσμου:

Οι εφημερίδες της Αυστραλίας κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα με καλυμμένα με τη μαύρη λωρίδα της λογοκρισίας όλα τους τα άρθρα στην πρώτη σελίδα σε μια διαμαρτυρία κατά της νομοθεσίας που περιορίζει την ελευθερία του Τύπου.

Η εκστρατεία του συνασπισμού «Το Δικαίωμα της Αυστραλίας να Γνωρίζει» (Australia’s Right to Know) πραγματοποιείται μετά τις επιδρομές της Αστυνομίας στα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου ABC στο Σίδνεϊ και στο σπίτι μίας δημοσιογράφου του ομίλου News Corp τον Ιούνιο, τη νομιμότητα της οποίας εξετάζει το ανώτερο δικαστήριο, μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.

«Η δημοσιογραφία είναι θεμελιώδης λίθος της δημοκρατίας μας», δήλωσε ο Πολ Μέρφι, επικεφαλής του συνδικάτου Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA).

«Υπάρχει για να ελέγχει τους ισχυρούς, να ρίχνει φως στις παράνομες ενέργειες και να θέτει τις κυβερνήσεις προ των ευθυνών τους, όμως κρατούν το αυστραλιανό κοινό στο σκοτάδι», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Το κοινοβούλιο της Αυστραλίας υιοθετεί εδώ και καιρό νομοσχέδια για να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια, όπως ισχυρίζεται, τα οποία όμως περιορίζουν το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση εξ ονόματός τους, υπογραμμίζει η MEAA.

Αρα κάτι φοβάται η κυβέρνηση. Οπως και κάθε κυβέρνηση που επιθυμεί να περιορίσει τα όρια της ελευθεροτυπίας.

Στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος -ίσως και κάθε Πρόεδρος- να θέλει πολύ να περιορίσει τα ΜΜΕ να μην τον εκθέτουν. Δεν μπορεί λόγω ασφαλιστικών δικλείδων και είναι ευτύχημα.

Γι’ αυτό ακριβώς επαινούμε τις ΗΠΑ ως μεγάλη δημοκρατική χώρα. Και μία από τις δικλείδες είναι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, που μαζί με το Σύνταγμα ασφαλίζουν την ελευθερία του Λόγου και του Τύπου.

Αντίθετα, στην Ελλάδα κατά καιρούς έχουμε πικρά παραδείγματα. Ζήσαμε κάποιες άσχημες καταστάσεις με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ που κατηγορούσε τα ΜΜΕ για παραπληροφόρηση.

Πέτυχε να κλείσει ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός και να αλλάξουν χέρια μεγάλες εφημερίδες. Απαιτείται αλλαγή του σχετικού νόμου που να μην μπορεί καμία κυβέρνηση να παίζει με τα ΜΜΕ.

Η απόλυτη ελευθεροτυπία δεν σημαίνει ότι κάποιος που ενοχοποιείται άδικα δεν έχει στη διάθεσή του ένδικα μέσα. Αλλο αυτό και άλλο να θέλει μία κυβέρνηση να παίζει με την αλήθεια.

Δυστυχώς στις ημέρες μας με τόσους λαϊκιστές και οπισθοδρομικούς ηγέτες στον Κόσμο, η ελευθεροτυπία δεν είναι προσφιλής. Με εξαίρεση τα ευρωπαϊκά κράτη και τη Βόρεια Αμερική, η ελευθεροτυπία παίζει στο ίδιο γήπεδο με τη διαφθορά. Ο νικητής είναι άγνωστος.

Είναι πάντα ο λαός που θα πρέπει να αναδεικνύει τον νικητή. Αν θέλει να ελέγχει την κυβέρνησή του, να προασπίζεται την αλήθεια και να φοβάται ο κυβερνήτης τη φωνή λαού, τότε η ελευθεροτυπία είναι το μέσον.