Επικρίσεις για φωτογραφία του Τραμπ και της Μελάνια με βρέφος που ορφάνεψε στο Ελ Πάσο

Η φωτογραφία έγινε viral και σημείο συζήτησης: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με ένα πλατύ χαμόγελο με τον αντίχειρά του στραμμένο προς τα πάνω φωτογραφίζεται δίπλα στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, καθώς η Πρώτη Κυρία κρατάει ένα ορφανό μωρό 2 μηνών, οι γονείς του οποίου σκοτώθηκαν στο μακελείο στο κατάστημα Walmart στο Ελ Πάσο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε την Τετάρτη στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Ελ Πάσο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε ο μεγιστάνας, για να συναντήσει θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ενόπλου το περασμένο Σαββατοκύριακο.

This is a photo of Trump grinning while Melania holds a baby orphaned by the shooting. A baby who was taken from home and forced to serve as a prop at a photo-op for the very monster whose hate killed her/his parents.

I would need 280,000 characters to say how furious I am. pic.twitter.com/4umSc9BQHu

— Greg Pinelo (@gregpinelo) August 9, 2019