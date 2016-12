Επιστροφή στο παρελθόν για Τσίπρα και χώρα

Ο κ. Τσίπρας, όπως τόνισα στο σχόλιο του Σαββατοκύριακου, μετά τις τελευταίες ανεύθυνες κινήσεις του, και μετά και τη συνάντησή του με την Αγγελα Μέρκελ, που δεν του έδωσε σχεδόν καμιά ελπίδα κατανόησης από την Γερμανία, είναι σαφές ότι προετοιμάζεται για εκλογές.

Και για να πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, επιχειρεί να επανατοποθετήσει τον εαυτό του, να γυρίσει το ρολόι στον Τσίπρα του παρελθόντος, «στον παλιό Τσίπρα» κατά το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel». Κι αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πιο πειστικό, αλλά και θλιβερό τρόπο. Με ένα tweet που ανάρτησε προχθές και στο οποίο έλεγε επί λέξει τα εξής:

«We will never surrender our people, to the «yes-men» of those who want Greece in the straightjacket of austerity for many years ahead». («Δεν θα παραδώσουμε ποτέ το λαό μας στους ‘yes-men’, που θέλουν επέκταση της λιτότητας για πολλά ακόμη χρόνια»).

We will never surrender our people, to the «yes-men» of those who want Greece in the straightjacket of austerity for many years ahead. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) December 17, 2016

Δεν θα σχολιάσω τα φτωχά Αγγλικά του, αν και για πρωθυπουργό δεν δικαιολογούνται. Θα έπρεπε κάποιος να τα είχε διορθώσει.

Θα σχολιάσω όμως την έλλειψη εθνικής ευθύνης που δείχνει η επιστροφή του στον Αλέξη Τσίπρα της ανεμελιάς. Τότε που μπορούσε με το ελαφρυντικό της άγνοιας και του αζημίωτου να λέει αρλούμπες, χωρίς να ζημιώνει ιδιαίτερα την χώρα.

Τώρα όμως, μετά από δυο χρόνια στην πρωθυπουργία της χώρας, με όλη την ζημιά που προκάλεσε με την παιδαριώδη στρατηγική που ακολούθησε μαζί με τον Βαρουφάκη, με τις διαρθρωτικές αλλαγές που -ευτυχώς- έκανε, δεν έχει κανένα ελαφρυντικό.

Επιπλέον φαίνεται να αποκαλύπτει κάτι το ουσιαστικό: Οτι του ζητάνε να παραδώσει την εξουσία. «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ το λαό μας στους ‘yes-men’».

Ποιος του το ζητάει να παραδώσει την εξουσία; Μήπως η Μέρκελ; Οντως του ζήτησε να παραδώσει την εξουσία; Και, δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να μιλά για «yes-man» όταν αυτός είναι πιθανόν ο πιο μεγάλος «yes-man» που υπήρξε;

Αρκεί, για παράδειγμα, να υπενθυμίσω ποιος υπέγραψε το Τρίτο Μνημόνιο. Μα δεν το υπέγραψε αυτός; Δεν είναι αυτός που περνά όλους αυτούς τους νόμους από τη Βουλή, που καμιά σχεδόν άλλη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να περάσει;

Μιλάνε στο σπίτι του κρεμασμένου για σχοινί;

Η προεκλογική λοιπόν εκστρατεία, για μια ακόμα φορά, φαίνεται ότι θα διεξαχθεί από μέρους του Τσίπρα μεταξύ της «κακής» Δεξιάς και της «καλής» Αριστεράς, στην εξαπάτηση δηλαδή, για μια ακόμα φορά, του λαού με ψευτοδιλήμματα.

Πόσες φορές μπορεί ο ελληνικός λαός να πέσει θύμα εξαπάτησης με το ίδιο παραμύθι χωρίς να γίνει ακόμα πιο μεγάλη ζημιά από αυτή που ήδη βιώνει η χώρα;

@AHDiamataris