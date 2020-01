Επιτυχής η επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Επιτυχής ήταν η ρομποτική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη την Παρασκευή ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’στο Carolina Medical Center στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επέμβαση ξεκίνησε στις 14:00 και τέλειωσε στις 18:00. Στην διάρκεια της, εντοπίστηκαν και αφαιρέθηκαν όλες οι καρκινικές εστίες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μακαριότατος χαίρει άκρας υγείας και αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Η απόφαση για την ημερομηνία επιστροφής του στην Κύπρο θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι τον Αρχιεπίσκοπο χειρούργησε ο Δρ. Διονύσης Βροχίδης. Η κλινική θεωρείται από τις καλύτερες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ήπατος.

Ο χειρουργός Διονύσης Βροχίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 1994 με βαθμό «λίαν καλώς». Την ίδια χρονιά πήγε στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία, όπου και ολοκλήρωσε master στη φυσιολογία του ήπατος. Εκεί ξεκίνησε και τη διδακτορική του διατριβή με γενικό θέμα ” μεταμόσχευση ήπατος σε επίμυες “. Κατόπιν επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Το 1998 πραγματοποίησε τον υποχρεωτικό χρόνο υπηρεσίας υπαίθρου. Το 1999 υπηρέτησε ως ειδικευόμενος στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τη χρονιά αυτή ολοκλήρωσε και υπερασπίστηκε τη διδακτορική του διατριβή για την οποία βαθμολογήθηκε με «άριστα».

Κατόπιν μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Ύστερα από 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο Brown του Rhode Island έλαβε τον τίτλο της Γενικής Χειρουργικής. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Montreal του Καναδά όπου έλαβε το 2007 από το Πανεπιστήμιο McGill τον τίτλο του ειδικού χειρουργού Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος και Μεταμοσχεύσεω “. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα.

Ο χειρουργός Διονύσης Βροχίδης έχει εκτελέσει περισσότερες από 3500 επεμβάσεις ύστερα από την αποφοίτησή του από την Ιατρική Σχολή. Περίπου 1500 από αυτές αφορούν στο ήπαρ, στα χοληφόρα, στο πάγκρεας και στις μεταμοσχεύσεις. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει ή ανακοινώσει σε επιστημονικά συνέδρια πάνω από 200 ερευνητικές εργασίες. Έχει λάβει από το πανεπιστήμιο Brown 5 τιμητικές διακρίσεις για τη συνεισφορά του στην εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής και των ειδικευόμενων χειρουργικής. Τέλος, συμμετέχει σε 25 περίπου επιστημονικές εταιρείες.

Έχει διατελέσει Assistant Instructor in Surgery στο πανεπιστήμιο Brown, RI, USA, καθώς και πανεπιστημιακός επιστημονικός συνεργάτης της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ιδιωτεύσει ως χειρουργός ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος στη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης από το 2008 έως το 2014. Το 2009, του απονεμήθηκε ο τίτλος του Adjunct Professor in Surgery στο πανεπιστήμιο McGill, Montreal, QC, Canada. Από τα τέλη του 2014 έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ και εργάζεται στο HPB Surgery Department, Carolinas Medical Center στη Βόρεια Καρολίνα, κατέχοντας τη θέση του Associate Professor in Surgery, University of North Carolina, Charlotte, NC, USA.