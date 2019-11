Επτά συλλήψεις σε επιχείρηση της Αστυνομίας σε πολυκατοικίες στα Εξάρχεια (βίντεο)

Επτά συλλήψεις και δύο προσαγωγές έγιναν συνολικά από την αστυνομία από τις πολυκατοικίες στην οδό Σπύρου Τρικούπη 3-5 και Στουρνάρη 4 στα Εξάρχεια.

Οι 6 συλλήψεις έγιναν στο δώμα της πρώτης πολυκατοικίας και η έβδομη έξω από το ίδιο κτίριο ενώ οι 2 προσαγωγές έγιναν από την πολυκατοικία στην οδό Στουρνάρη.

Δεν έγινε γνωστό μέχρι στιγμής αν και τί έχει βρεθεί στην πολυκατοικία στον οδό Στουρνάρη 4.

Βίντεο που τραβήχτηκε από drone φαίρεται να είναι αυτό που αποκάλυψε τα αντικείμενα στις ταράτσες.

Many police are arriving to Exarcheia square at the moment. They seem to be preparing to block the streets around the square. #November17 #polytexneio #πολυτεχνειο pic.twitter.com/InLbvkcP2M

