Καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικού σε αλλοδαπό στο «Ελ. Βενιζέλος» (βίντεο)

ΑΘΗΝΑ. Επείγουσα έρευνα δια τάχθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό που απεικονίζεται σε βίντεο το οποίο διακινείται στο διαδίκτυο, με συναφή καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικού σε βάρος αλλοδαπού, στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το βίντεο ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter χρήστης του συγκεκριμένου μέσου, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρει, είναι αδελφός του αλλοδαπού και σημειώνει ότι αστυνομικός χτυπάει τον αδελφό του, ενώ πριν προχωρήσει στην ανάρτηση επικοινώνησε και με τις αρχές του αεροδρομίου καταγγέλλοντας βιαιοπραγία.

Athens airport police action with my brother when he wants to come back to Lesvos!

No to fascism! pic.twitter.com/mDZtBbBQVx

— arash hampay (@AHampay) July 27, 2019