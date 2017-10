Ερευνα για πιθανή εμπλοκή Navy SEALs στον θάνατο ενός λοχία ειδικών δυνάμεων

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διερευνά την πιθανή εμπλοκή δύο μελών της επίλεκτης μονάδας ειδικών επιχειρήσεων (SEAL Team) στο θάνατο ενός λοχία των ειδικών δυνάμεων του στρατού (Army Green Beret) στο Μαλί, τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου στην εκπομπή CNN Sunday.

Η υπόθεση διερευνάται από την εγκληματολογική υπηρεσία του ναυτικού (NCIS) και αφορά στον θάνατο του λοχία Λόγκαν Τζέι Μέλγκαρ. O Μέλγκαρ ήταν μηχανικός των ειδικών δυνάμεων του στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (US Army Special Command).

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι στρατιωτικός ιατροδικαστής απέδωσε σε αυτοκτονία τον θάνατο του Μέλγκαρ στην διάρκεια αποστολής στο Μαλί.

Αλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η δικαιοδοσία για την διεξαγωγή της έρευνας μεταβιβάστηκε από τον αμερικανικό στρατό στο ναυτικό, τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η εξέλιξη αυτή, υπονοεί ότι ανακρίνονται στελέχη του ναυτικού για την υπόθεση αυτή.

Η εφημερίδα The New York Times ήταν η πρώτη που δημοσιοποίησε ότι δύο στελέχη της επίλεκτης ομάδας (SEAL Team Six) ανακρίνονται για τον θάνατο του Μέλγκαρ, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του, προκλήθηκε από στραγγαλισμό που έγινε σε εγκαταστάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ, στην πρωτεύουσα Μπαμακό. Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Μισέλ Μέλγκαρ, χήρα του θύματος, ενημερώθηκε ότι ο θάνατος του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Η ίδια, δήλωσε στο CNN: «Σας ζητώ να δείξετε διακριτικότητα την περίοδο αυτή. Ελπίζω ότι θα μου επιτρέψετε να σας πω την ιστορία μου, όταν θα είμαι έτοιμη. Τον ήξερα καλύτερα από τον καθένα -ήταν ο καλύτερος φίλος μου. Είναι τόσο πρόσφατο- Λυπάμαι».

Ο Μέλγκαρ είχε καταγωγή από το Λούμποκ του Τέξας, ενώ είχε καταταγεί στον αμερικανικό στρατό το 2012. Η εκπαίδευση του στις ειδικές δυνάμεις άρχισε το 2013, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ. Ο ίδιος, είχε υπηρετήσει δύο φορές στο Αφγανιστάν.

Ο μυστηριώδης θάνατος του Μέλγκαρ ήρθε στην δημοσιότητα σε μία περίοδο κατά την οποία, οι ΗΠΑ διερευνούν όλες τις πλευρές της στρατιωτικής παρουσίας που διατηρούν στο έδαφος της Αφρικής, μετά τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών στο Νίγηρα, στις αρχές Οκτωβρίου.

Η μονάδα στην οποία ήταν ενταγμένος ο Μέλγκαρ (3rd Special Forces Group) έχει την ευθύνη της διεξαγωγής ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στα βορειοδυτικά της Αφρικής, συμπεριλαμβανομένων του Μαλί και του Νίγηρα. Στην ίδια μονάδα ανήκαν και οι τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις αρχές του μήνα στο Νίγηρα.

Μερικοί Αμερικάνοι γερουσιαστές εξέφρασαν την έκπληξή τους για την έκταση των αμερικανικών πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και το αριθμητικό μέγεθος των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αφρική, ενώ έχει ανοίξει (ήδη) η συζήτηση για τον τρόπο διεξαγωγής του αμερικανικού πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε στις ΗΠΑ από την δημοσιοποίηση των δύο θανάσιμων περιστατικών που κόστισαν την ζωή Αμερικανών στρατιωτών, ο πρόεδρος του Μεικτού Στρατιωτικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε «53 διαφορετικές χώρες» στο έδαφος της Αφρικής.

Πηγή: CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ