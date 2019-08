Ερνστ Ράιχελ: Οι ρίζες της κοσμοθεωρίας της Γερμανίας εν πολλοίς στην Ελλάδα (βίντεο)

Με ένα μαγνητοσκοπημένο περίπου δίλεπτο μήνυμα και με φόντο διάφορα χαρακτηριστικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως το μουσείο της Ακρόπολης, τον Λυκαβηττό, το Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου στη Ρωμαϊκή Αγορά, τη γερμανική πρεσβεία, αλλά και το λιμάνι του Πειραιά, συστήνεται ο νέος, και επισήμως από την Παρασκευή, πρεσβευτής της Γερμανίας στην Αθήνα, ο οποίος επέδωσε το πρωί τα διαπιστευτήρια του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

«Γεια σας. Ονομάζομαι Ερνστ Ράιχελ. Είμαι ο νέος Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα» αυτοσυστήνεται στα ελληνικά ο Ερνστ Ράιχελ και συνεχίζοντας στη γερμανική γλώσσα δίνει το στίγμα της θητείας του: «Η σύζυγός μου και εγώ αφιχθήκαμε πριν από λίγο καιρό στην Ελλάδα.

A video to present myself and to explain the philosophy with which I intend to represent Germany in Greece 🇬🇷🇩🇪🇪🇺 https://t.co/L9temOtOCN

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) August 23, 2019