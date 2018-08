O Ερντογάν προειδοποιεί τις ΗΠΑ και χρησιμοποιεί ως «παράδειγμα» την εισβολή στην Κύπρο το ’74

ΑΓΚΥΡΑ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με άρθρο γνώμης του στη «New York Times» υπό τον τίτλο «How Turkey Sees the Crisis With the U.S.» (Πως η Τουρκία βλέπει την κρίση τις ΗΠΑ), προειδοποιεί ότι μονομερείς ενέργειες ενάντια της χώρας του από την Αμερική θα υπονομεύσουν τα αμερικανικά συμφέροντα και θα αναγκάσουν την Αγκυρα να αναζητήσει άλλους φίλους και συμμάχους.

Η Τουρκία, γράφει, έχει τονίσει ξανά και ξανά ότι θα δει τις δικές τις «δουλειές» αν οι ΗΠΑ αρνηθούν να «ακούσουν» και χρησιμοποιεί ως «παράδειγμα» στην εισβολή στην Κύπρο. «Στην δεκαετία του 1970 η τουρκική κυβέρνηση παρενέβη για να αποτρέψει σφαγές Τούρκων από Ελληνοκύπριους παρά τις αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον», υποστηρίζει.

Ειδικότερα, το άρθρο του, ο κ. Ερντογάν, σημειώνει την στρατηγική συνεργασία Τουρκίας-ΗΠΑ και συμμαχία στο ΝΑΤΟ για 6 δεκαετίες. Η χώρα του, σημειώνει έσπευσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ όποτε υπήρχε ανάγκη. «Αλλά οι ΗΠΑ επανειλημμένα και διαρκώς απέτυχαν να κατανοήσουν και να σεβαστούν τις ανησυχίες του τουρκικού λαού», υπογραμμίζει, προσθέτοντας:

«Τα τελευταία χρόνια η σχέση εταίρων έχει δοκιμαστεί από διαφωνίες. Δυστυχώς, οι προσπάθειές μας να αντιστρέψουμε αυτή την επικίνδυνη τάση δεν απέδωσαν. Αν οι ΗΠΑ δεν αρχίσουν να σέβονται την κυριαρχία της Τουρκίας και να αποδείξουν ότι κατανοούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το έθνος μας, η συμμαχία μας μπορεί να είναι σε κίνδυνο».

Ο κ. Ενρτογάν κάνει αναφορά στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 και τον Fethullah Gulen και κάνει σύγκριση με το Pearl Harbor και τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο τουρκικός λαός «περίμενενε οι ΗΠΑ χωρίς αναστολές να καταδικάσουν το πραξικόπημα και να εκφράσουν αλληλεγγύη στην εκλεγμένη ηγεσία της Τουρκίας. Δεν το έπραξαν. Η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν μακράν από ικανοποιητική…».

Επίσης γράφει για όπλα που έδωσαν οι ΗΠΑ στο P.Y.D./Y.P.G., το συριακό σκέλος του P.K.K. παρά τις αντιδράσεις που έχει εκφράσει η Τουρκία.

Πρόσφατα, αναφέρει, οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις, σχετικά με τον Andrew Brunson, αντί να σεβαστούν το δικαστικό σύστημα της Τουρκίας.

Ο κ. Ερντογάν επισημαίνει την απόφαση για τις κυρώσεις από πλευράς ΗΠΑ στην Τουρκία και την χαρακτηρίζει απαράδεκτη, παράλογη και τελικά επιζήμια στην μακροχρόνια φιλία των δύο χωρών.

Εχοντας ήδη επιβάλλει κυρώσεις η Αγκυρα σε Αμερικανούς αξιωματούχους, προσθέτει, θα συνεχίσουμε με την ίδια αρχή: Προσπάθεια εξαναγκασμού της κυβέρνησής μου να παρέμβει στην διαδικασία δικαιοσύνης δεν συνάδει με το Σύνταγμά μας και τις κοινές μας δημοκρατικές αξίες.

Πιο πρόσφατα, συμπληρώνει, τι έγινε στο Αφρίν.

«Οπως σε αυτές τις περιπτώσεις, θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα να προστατέψουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Σε καιρούς που το σκοτάδι συνεχίζει να ελλοχεύει στον Κόσμο, μονομερείς ενέργειες κατά της Τουρκίας από τις ΗΠΑ, συμμάχου μας για δεκαετίες, θα υπονομεύσουν μόνο τα αμερικανικά συμφέροντα και ασφάλεια. Πριν είναι πολύ αργά, η Ουάσιγκτον πρέπει να παραδοθεί από την λανθασμένη αντίληψη ότι η σχέση μας μπορεί να είναι ασύμμετρη και να κατανοήσει ότι η Τουρκία έχει εναλλακτικές. Αποτυχία να αντιστραφεί αυτή η τάση μονομερών ενεργειών θα έχει ως συνέπεια να αρχίσουμε να αναζητούμε νέους φίλους και συμμάχους», καταλήγει ο κ. Ερντογάν.