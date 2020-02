Ερχεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι η Σελίν Ντιον

Η Σελίν Ντιον έρχεται στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, στις 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, «Courage World Tour».

Η Ντιον είναι μία από τις πλέον αναγνωρισμένες σούπερ σταρ στην ιστορία της ποπ μουσικής. Έχει κατακτήσει πολλά βραβεία ήδη από την ηλικία των 18 ετών, κυριαρχώντας στα pop charts της δεκαετίας του 1990 και έχοντας πουλήσει σχεδόν 250 εκατομμύρια άλμπουμ κατά τη διάρκεια της 35χρονης καριέρας της. Έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy, δύο βραβεία Oscar, επτά American Music Awards, 20 Juno Awards (Καναδάς) και τον εντυπωσιακό αριθμό των 40 βραβείων Félix (Κεμπέκ).

«Είμαι ενθουσιασμένη που πηγαίνω στην Αθήνα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Θα σας δω εκεί!», αναφέρει η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Twitter.

Στις 15 Νοεμβρίου 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της, «Courage», έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ στην αγγλική γλώσσα, «Love me Back to Life». Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται κομμάτια όπως τα «Imperfections», «Lying Down» και «Courage».

Greece! Excited to be going to Athens on the #CourageWorldTour on Friday, July 31, 2020! Tickets go on sale Friday February 21st at 10:30 am, local time. See you there! 🙌🏻 – Céline xx…https://t.co/AMlwVLj9xk pic.twitter.com/i3RdLkvEdR

— Celine Dion (@celinedion) February 19, 2020