Ετήσια Διάλεξη Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Yale με τον Μάικλ Δουκάκη

KONEKTIKAT. Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, 2017, το Πανεπιστήμιο Yale θα φιλοξενήσει την ετήσια διάλεξη Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην πανεπιστημιούπολή του στο Κονέκτικατ.

Η φετινή διάλεξη θα δοθεί από τον κ. Μάικλ Δουκάκη (Michael S. Dukakis), πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, ο οποίος θα μιλήσει για τη σημασία των συνεργειών στο σημερινό πολιτικό κλίμα πόλωσης.

Ο Michael S. Dukakis είναι διακεκριμένος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Northeastern, και Επισκέπτης Καθηγητής στη Σχολή Δημόσιων Υποθέσεων Luskin του UCLA.

Υπηρέτησε τρεις θητείες ως κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και ήταν υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στις προεδρικές εκλογές του 1988.

Η σειρά ετήσιων διαλέξεων Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Yale ξεκίνησε το 2004, με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει το Πανεπιστήμιο Yale μέσω δωρεών του για την ενίσχυση της Σχολής Δημόσιας Υγείας, καθώς και της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, η θέση του Κοσμήτορα στη Σχολή Καλών Τεχνών του Yale μετονομάστηκε σε «Stavros Niarchos Foundation Dean of the Yale School of Art».

Επίσης, με δωρεά του ΙΣΝ ιδρύθηκε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Stavros Niarchos Foundation Center for Hellenic Studies) στο MacMillan Center for International and Area Studies.