Ετήσιο Φόρουμ Capital Link για την Ελληνική Ναυτιλία

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενειακή εταιρεία Capital Link, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, θα διοργανώσει στην Αθήνα το 9ο ομώνυμο Ετήσιο Φόρουμ για την Ελληνική Ναυτιλία, με τίτλο «Ευκαιρίες και Προκλήσεις».

Στη σχετική ανακοίνωση Τύπου υπογραμμίζεται ότι το φόρουμ διοργανώνεται για μια ακόμη φορά σε συνεργασία με τα χρηματιστήρια της NASDAQ και του New York Stock Exchange.

«Η ελληνική ναυτιλία παραμένει σημαντικός πυλώνας αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσμιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονομική ύφεση, οι Ελληνες επαγγελματίες της ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη, καθώς και καινούργιες ευκαιρίες.

Η Ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της οποίας μεταφέρεται το 90% των εμπορευμάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της Ναυτιλίας.

Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια.

Επίσης, οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηματοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης.

Οπως και τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο του φόρουμ θα απονεμηθεί και το βραβείο «2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη: κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Ship owners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. Και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.

Το βραβείο απονέμεται ως αναγνώριση της μοναδικής και εκτεταμένης συμβολής τους στη Ναυτιλία και στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία επιτυγχάνεται τόσο μέσα από την πολυετή προσωπική τους συμβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας.

Το φόρουμ ελκύει σταθερά πάνω από 1.200 συνέδρους και είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή από στελέχη εισηγμένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών.

«Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών, θεσμικών επενδυτών, αναλυτών, συμβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εμπορικών τραπεζιτών και χρηματιστών, διαχειριστών πλοίων, μεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εμπειρογνωμόνων Ναυτικής Τεχνολογίας, νηογνωμόνων, επενδυτών εμπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονομολόγων, δικηγόρων, οικονομικών συμβούλων και οικονομικών μέσων μαζικής ενημέρωσης», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication).

Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των Ναυτιλιακών εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αμερικής. Παράλληλα, διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη και από φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα.