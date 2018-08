Εφυγε από την ζωή ο ομογενής ήρωας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Mike Cokinos

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το «Washington Oxi Day Foundation» με ανακοίνωσή του, εξέφραζε την λύπη του για τον θάνατο του ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Μάικ Κόκινου (Mike Cokinos). Ο ομογενής απεβίωσε ειρηνικά στο Χιούστον του Τέξας την περασμένη Πέμπτη, 9 Αυγούστου, στα 98 του χρόνια, έχοντας την οικογένειά του στο πλευρό του.

Τον Οκτώβριο του 2012 ο αείμνηστος Mike Cokinos τιμήθηκε με το βραβείο «Greatest Generation Award» του σε τελετή που έγινε στο Μνημείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιγκτον.

«Ηταν αληθινός πατριώτης, σπουδαίος πατέρας, εξαιρετικός σύζυγος, αφοσιωμένος Χριστιανός Ορθόδοξος και ηγετική φυσιογνωμία. Πραγματικά ένα περήφανο μέλος της ‘Greatest Generation’», επεσήμανε το Dignity Memorial, σημειώνοντας ότι υπήρξε πρώην πρόεδρος και μέλος της ενορίας του Αγίου Γεωργίου στο Port Arthur.

«Ηταν τόσο περήφανος που ήταν στρατηγός και μπόρεσε να υπηρετήσει την πατρίδα του. Γι αυτό και την οικογένειά του», δήλωσε ο ανηψιός του, Andre Cokinos στην Beaumont Enterprise.

Καταλυπεί την σύζυγό του για 66 χρόνια Katherine, τα 7 του παιδιά και τους/τις συζύγους τους, Maria (Cokinos) Pappas και Christopher, Michael Cokinos και Rhonda, Paige Cokinos και Ellen, Gregory Cokinos και Page, Elyse Cokinos-Stevens και Rocky, Kevin Cokinos και Adonia, Christopher Cokinos και Jill, καθώς και 24 εγγόνια και 2 δισέγγονα.

Οι φίλοι, από καρδιάς είναι προσκεκλημένοι στο προσκύνημα της σορού από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ το απόγευμα της Δευτέρας, 13 Αυγούστου, στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (5311 Mercer Street στο Χιούστον).

Η Νεκρώσιμος Ακολουθεία θα τελεστεί στις 11 το πρωί της Τρίτης, 14 Αυγούστου, επίσης στον Αγιο Γεώργιο. Θα ακολουθήσει η ταφή με στρατιωτικές τιμές στο Forest Park Lawndale Cemetery.

Η οικογένεια ζητά όσοι θέλουν να τιμήσουν την μνήμη του Mike Cokinos να συνεισφέρουν στο Annunciation Greek Orthodox Expansion Fund (3511 Yoakum Blvd, Houston, TX, 77006) ή διαδικτυακά στο http://www.agoc2017.org/pledge/

Η ζωή του Mike Cokinos

Ευτύτερα γνωστός ως ο «Στρατηγός» ο Mike γεννήθηκε στο Beaumont, στις 2 Φεβρουαρίου του 1920. Γονείς του η Ελίζαμπεθ (Elizabeth) και ο Πίτι Κόκινος (Pete Cokinos), μετανάστες και οι δύο από την Ελλάδα, επεσήμανε το Dignity Memorial.

Μεγαλώνοντας στο Beaumont, o Mike ήταν εξαιρετικός αθλητής και διακρίθηκε στο μπάσκετ, τη γυμναστική και την κολύμβηση.

Αποφοίτησε από το Beaumont High School το 1937 και εργάστηκε για δύο χρόνια πριν φοιτήσει στο Texas A&M ως πρωτοετής. Επαιξε μπάσκετ για την ομάδα του Πανεπιστημίου και συμμετείχε στην ομάδα κολύμβησης επίσης, καθώς και στην ομάδα Fish Football που έπαιξε στην Varsity Team στο Εθνικό Πρωτάθλημα του 1939.

Εξελέγη αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Texas A&M το 1942 και το 1943 και θεωρείτο εξαιρετικός παίκτης. Αμυντικά μάλιστα ακόμη μνημονεύεται το πως κράτησε τον κορυφαίο σκόρερ τότε στις ΗΠΑ John Sebek, στο χαμηλό της σεζόν για εκείνον, 2 πόντους κατά τον αγώνα ενάντια στο SMU το 1942.

Οσο έπαιζε μπάσκετ είχε το παρατσούκλι «ο αγαπημένος του γηπέδου» (darling of the court) λόγω της εξωτερικής του ομορφιάς, αλλά ήταν ευρύτερα γνωστός με το «Σιδερένιος Μάικ» (Iron Mike) για την ένταση με την οποία έπαιζε και την αμυντική του κυριαρχία.

Αφού αποφοίτησε από το Texas A&M το 1943, ο Mike P. Cokinos κατετάγη για ενεργή υπηρεσία στον Στρατό των ΗΠΑ.

Η πρώτη του αποστολή ήταν ως προωθημένος ανιχνευτής στην Μάχη του Bulge στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου επίσης συμμετείχε σε μεγάλες μάχες στις Αρδέννες, στην Κοιλάδα του Ρήνου και στην Κεντρική Ευρώπη.

Το προσδοκίμο ζωής για την θέση αυτή, πριν από μάχη, ήταν μερικά λεπτά.

Σε μία μάχη μάλιστα όταν ο διοικητής του τραυματίστηκε και έπεσε αναίσθητος στο πεδίο, διαχειρίστηκε την παροχή πρώτων βοηθειών και έπειτα έβαλε το δικό του κράνος στο πρόσωπό του και τον κάλυψε με το κορμί του μέχρι να σταματήσουν οι οβίδες όλμων να πέφτουν.

Στην Κατοχή της Αυστρίας πρωταρχικό του καθήκον ήταν να επιβλέπει και να ελέγχει 100.000 ανθρώπους που είχαν φύγει από τις οικίες τους στην περιοχή Cumberland.

Αποσύρθηκε από την στρατιωτική υπηρεσία ως Brigadier General (ταξίαρχος) το 1980.

Μεταξύ άλλων διακρίσεων έχει λάβει: Silver Star, Purple Heart, Legion of Merit, WW2-European Theater με 3 Battle Stars, Occupational Medal και American Defense.

Μετά την θητεία του εργάστηκε στον τομέα των ασφαλειών και του real estate.

Ο Mike Cokinos ήταν ένας από τους τέσσερις αδερφούς που υπηρέτησαν στον Στρατό των ΗΠΑ. Πρόκειται για τους: GP «Pete», Jimmie, Mike και Andrew Cokinos κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Pete εργάστηκε στη βιομηχανία Πετρελαίου, ο Jimmie υπήρξε πρώην δήμαρχος του Beaumont (Τέξας) και Andrew θήτευσε ως δημοτικός σύμβουλος.

Ενεργός και στην ζωή του ως πολίτης o Mike Cokinos. Διετέλεσε πρώην αναπληρωτής κυβερνήτης των Kiwanis International, πρώην πρόεδρος του Metropolitan Y.M.C.A., επικεφαλής της Military Affairs Committee of the Chamber of Commerce και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

Επίσης, ο κυβερνήτης του Τέξας τον είχε διορίσει ως Επίτροπο στο Battleship Texas Advisory Board.

Εξίσου εκπληκτική ήταν η μη στρατιωτική του ζωή. Υπήρξε πολύ περήφανος για την οικογένειά του. Ηταν παντρεμένος με τον έρωτα της ζωής του, την Κατερίνα Ποντίκη (Katherine Pontikes) από το 1952 και είχαν 7 παιδιά, 5 αγόρια και 2 κορίτσια.

Επαιξε κομβικό ρόλο στην δημιουργία του Texas A&M Letterman’s Association και αναγνωρίστηκε ως διακεκριμένος απόφοιτος του αγαπημένου του Texas A&M University το 1996.

Τιμήθηκε επίσης με το Lettermen’s Lifetime Achievement Award το 2014, ενώ οι διακρίσεις από το Πανεπιστήμιο δεν σταματούν εκεί. Μεταξύ άλλων συμπεριλήφθηκε στο Texas A&M Corps of Cadets Hall of Honor.