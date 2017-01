“Εφυγε” ο αγαπημένος μαέστρος της Κάλλας, ο σπουδαίος αρχιμουσικός Georges Prêtre

Georges Prêtre / Musikverein Wien

Standing ovations and never ending applause: The audience at the Musikverein celebrated our honorary conductor Georges Prêtre. We are very grateful for this reunion and some unforgettable concert experiences …

