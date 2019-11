Ζαμπά: Θα επιστρέψω πιο δυνατός

View this post on Instagram

Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 João 5:4 Obstáculos no caminho me deixa mais calejado e forte para seguir a jornada. Essa é só mais uma etapa da minha história que vou vencer e voltar mais forte! Entrego e confio em Deus, fé! 🙏🏻⚽