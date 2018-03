Ζητούν να ερευνήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης την πληρωμή στην Stormy Daniels

0 SHARES Share Tweet

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση ελέγχου ζήτησε από το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής να ερευνήσουν αν μια μυστική πληρωμή που έγινε στην πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών, Stormy Daniels (Στόρμι Ντάνιελς) πριν από τις εκλογές του 2016 παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν την συμπεριέλαβε στον κατάλογο που αφορούσαν τις οικονομικές του συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση Citizens for Responsibility and Ethics in Washington υποστηρίζει ότι η πληρωμή των 130.000 δολαρίων από τον δικηγόρο του Τραμπ, Μάικλ Κοέν ίσως να αποτελούσε ένα δάνειο προς τον Τραμπ.

Αν πράγματι πρόκειται περί αυτού, τότε θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των οικονομικών συναλλαγών του μετέπειτα προέδρου. Η οργάνωση μάλιστα επισημαίνει ότι ο ειδικός ανακριτής που ερευνά την υπόθεση της Ρωσίας, Ρόμπερ Μόλερ ίσως να θέλει να ερευνήσει το όλο θέμα.

Πριν από μερικές ημέρες η Ντάνιελς κατέθεσε αγωγή εναντίον του Τραμπ διεκδικώντας το δικαίωμα να διηγείται την ερωτική σχέση που είχε μαζί του το 2006-07, παρότι έλαβε 130.000 δολάρια για να μην αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Αν η προσφυγή της Στόρμι Ντάνιελς δεν απορριφθεί από τη Δικαιοσύνη, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο συνήγορός του, Μάικλ Κοέν, μπορεί να υποχρεωθούν να καταθέσουν ενόρκως.

Η αγωγή της Στόρμι Ντάνιελς μπορεί ακόμη να προσφέρει στοιχεία εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στην εισαγγελία, στο πλαίσιο εκκρεμούς υπόθεσης υπέρβασης του ορίου προεκλογικών δαπανών