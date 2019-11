Ζλάταν: Φεύγω. Τώρα επιστρέψτε στο να βλέπετε μπέιζμπολ

Με τον δικό του, μοναδικό, τρόπο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποχαιρέτησε τους Λος Αντζελες Γκάλαξι και το MLS. Ο Σουηδός επιθετικός αποφάσισε να φύγει από το πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το «αντίο» το έκανε μέσω των social media με έναν ξεχωριστό τρόπο: «Ηρθα, είδα, κατέκτησα. Σας ευχαριστώ Γκάλαξι που με κάνατε να νιώθω ξανά ζωντανός. Για τους οπαδούς των Γκάλαξι – θέλατε τον Ζλάταν, σας έδωσα τον Ζλάταν. Παρακαλώ. Η ιστορία συνεχίζεται… Τώρα, επιστρέψτε στο να βλέπετε μπέιζμπολ», έγραψε ο «Ιμπρακατάμπρα».

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019