Ζωντανά η 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute με τίτλο «Talking (and Listening) Across Divides»

ΑΘΗΝΑ. Στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς του ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins συνδιοργανώνει τη 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute με τίτλο “Talking (and Listening) Across Divides”, την Τετάρτη 26 Ιουνίου, από τις 09:00 π.μ. έως τη 01:30 μ.μ. στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ημερίδα έχει στόχο να διερευνήσει όλα όσα μπορούν να μας διδάξουν η εμπειρία και οι επιστήμες για τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν τον παραγωγικό και δημοκρατικό διάλογο και τη συμμετοχή στα κοινά. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, των οποίων η έρευνα και εξειδικευμένη γνώση θα «φωτίσει» τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε ή ακόμη και να λάβουμε υπόψη μας ανταγωνιστικές απόψεις – γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας.



Oι ομιλητές στην εκδήλωση είναι οι:

Hahrie Han, PhD, Ιδρυτική Διευθύντρια, SNF Agora Institute στο Johns Hopkins University Martha Jones, PhD, Προεδρική Καθηγήτρια της Society of Black Alumni και Καθηγήτρια Ιστορίας, Johns Hopkins University

Munzer Khattab, Συνιδρυτής, BureauCrazy

Roelf Meyer, Πρώην Επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος, Νότια Αφρική

Michelle Miller, Συμπαρουσιαστής, CBS This Morning: Saturday

Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου, Δημοσιογράφος, Διευθύνουσα Σύμβουλος, iMEdD και Εκτελεστική Διευθύντρια «ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ»

Marc Morial, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, National Urban League

Mike Niconchuk, Ανώτερος Ερευνητής, Beyond Conflict

Timothy Phillips, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Beyond Conflict

Ebrahim Rasool, Πρώην Πρέσβης της Νότιας Αφρικής στις Ηνωμένες Πολιτείες

Barri Shorey, Προσωρινός Ανώτερος Τεχνικός Διευθυντής, Economic Recovery and Development, International Rescue Committee

Elizabeth Smyth, Εκτελεστική Διευθύντρια, SNF Agora Institute στο Johns Hopkins University