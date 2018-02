«Ζωντανός και με καλή υγεία» βρέθηκε στο Σακραμέντο ο ομογενής που αγνοούνταν από το Τορόντο

ΤΟΡΟΝΤΟ. Τέλος στην έρευνα για τον 49χρονο ομογενή πυροσβέστη από το Τορόντο, Κωνσταντίνο «Ντάνι» Φιλιππίδη (Constantinos -Danny- Filippidis) καθώς βρέθηκε «ζωντανός και με καλή υγεία» στην Καλιφόρνια ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Οπως ανέφερε και το CBC.ca o κ. Φιλιππίδης, αρχηγός του Toronto Fire Service, ήρθε σε επαφή με τις τοπικές αρχές στο Σακραμέντο. Σε κάθε περίπτωση, διεξέγεται έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξαφανίστηκε και βρέθηκε τόσο μακριά.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας θέτει τέλος στις 6ήμερες έρευνες για τον ομογενή, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, όταν είχε πάει για σκι με φίλους στο Whiteface Mountain.

Σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν «οι συνθήκες της υπόθεσης είναι υπό έρευνα και περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα αργότερα».

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Τορόντο, Matthew Pegg, επεσήμανε πως οι συνάλδελοι του κ. Φιλιππίδη «είναι όλοι πολύ ανακουφισμένοι γνωρίζοντας πως είναι ασφαλής».

My statement on the conclusion of the search for missing @Toronto_Fire Captain Filippidis. pic.twitter.com/FwkuPtaNQa

— Matthew Pegg (@ChiefPeggTFS) February 13, 2018