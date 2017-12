«Ημέρα της Ελλάδας» στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την τιμητική της είχε η Ελλάδα για μια ακόμη φορά στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκη. Η γαλανόλευκη κυμάτιζε υπερήφανη δίπλα στην αστερόεσσα και η ηγεσία του Χρηματιστηρίου υποδέχτηκε με τιμές την ελληνική αντιπροσωπεία και τους επιχειρηματίες και επενδυτές που συμμετείχαν στο 19ο Συνέδριο «Invest in Greece» που διοργάνωσε χθες το Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο

O Yπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος χτύπησε το “Closing Bell”, το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017 του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωμένος από την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείου Τουρισμού Γιώργο Τζιάλλα, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

Από το Χρηματιστήριο του NYSE παρέστη: κ. Chris Taylor, Vice President, NYSE Listings & NYSE Services.

Η ομογενής δημοσιογράφος της The Fox Business Network, καλωσόρισε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Από πλευράς Εισηγμένων Εταιριών στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης συμμετείχαν οι: Aegean Marine Petroleum, Dorian LPG, Euroseas, Gener8 Maritime, Navios Maritime Holdings, Seanergy Maritime Holdings,Tsakos Energy Navigation.

Τέλος συμμετείχαν οι εξής εισηγμένες και μη εταιρείες καθώς και φορείς, με τους εκπροσώπους τους: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ALPHA BANK, CITI, EUROBANK ERGASIAS SA, GOLDMAN SACHS, HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A., HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND, INDEPENDENT AUTHORITY FOR PUBLIC REVENUE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, INTRALOT SA, LEVANT PARTNERS AIFM, OLAYAN INVESTMENT GROUP, ΕΟΤ, UBS, WATSON FARLEY & WILLIAMS, ZEPOS & YANNOPOULOS.

Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλυτέρου Χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Ομογένεια.

Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό.