Συνετρίβη αμερικανικό μαχητικό τύπου «F/A-18E»

Ενα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος «F/A-18E» συνετρίβη κοντά στην Κοιλάδα του Θανάτου, στην Καλιφόρνια, όπως ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Η πηγή αυτή δεν έδωσε πρόσθετες διευκρινίσεις.

Λίγο μετά υπήρξε tweet από από τον επίσημο λογαριασμό της Αεροπορίας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιβεβαιώνε το περιστατικό.

At approximately 10:00 a.m PST an F/A-18E crashed near @NAWS_CL. Search-and-rescue efforts are underway.

— flynavy (@flynavy) July 31, 2019