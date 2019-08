Στο Ελ Πάσο ο ομογενής που τοποθετεί λευκούς σταυρούς στη μνήμη θυμάτων στις ΗΠΑ (βίντεο)

Ο ομογενής Γκρεγκ Ζάνης (Greg Zanis), έχει φτιάξει χιλιάδες σταυρούς -περί τους 27.000- για να τιμήσει τη μνήμη ανθρώπων που έφυγαν απροσδόκητα από τη ζωή ανά τις ΗΠΑ, όντας θύματα ένοπλων επιθέσεων.

Το 2016 ήταν στο Ορλάντο στο μακελειό του Pulse Night Club και λίγο πάνω από ένα χρόνο έπειτα μετέβη στο Sutherland Springs του Τέξας. Ηταν επίσης στο Λας Βέγκας, το 2017 για να τιμήσει ττη μνήμη των θυμάτων που προκάλεσε ένοπλος πυροβολώντας κατά θεατών συναυλίας.

Ο κ. Ζάνης βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο Ελ Πάσο, θέλοντας να συλλυπηθεί τους συγγενείς και φίλους που έχασαν αγαπημένους τους, ενώ επόμενος σταθμός είναι το Οχάιο.

Ο ομογενής είναι πλέον επικεφαλής της οργάνωσης «Crosses for Losses» (Σταυροί για Απώλειες), η οποία ξεκίνησε τη δράση της το 1997 και η πρώτη παρουσία της σε περιστατικό πυροβολισμών ήταν στο Columbine, έγραψε η κ. Annette Garcia της Spectrum News.

Greg Zanis of a group called Crosses for Losses arrives in El Paso to place crosses for the victims of Saturday’s shooting. He was in Texas less than two years ago paying tribute to those killed in Sutherland Springs. From here he goes to Ohio. @SpecNewsSA pic.twitter.com/04BoIUCRQN

— Annette Garcia (@_AnnetteGarcia) August 5, 2019