Ηρθε στην Ελλάδα για να γλυτώσει τη βία, λένε οι γονείς του Αμερικανού που δολοφονήθηκε στη Ζάκυνθο (Βίντεο)

Οι γονείς του 23χρονου Μπακάρι Χέντερσον (Bakari Henderson), από την πόλη Οστιν του Τέξας, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου σε συμπλοκή στο Λαγανά της Ζακύνθου τον Ιούλιο μίλησαν πρώτη φορά για τον γιο τους στο “CBS” και ανέφεραν πως ένας από τους λόγους που ήρθε στην Ελλάδα ήταν για να αποφύγει τη βία που επικρατεί στις ΗΠΑ.

Η μητέρα Μπακάρι, Jill, και ο ο πατέρας του, Phil Henderson είπαν ότι ο γιος τους συνήθιζε να ταξιδεύει ανά τον κόσμο και αισθανόταν πιο άνετα στο εξωτερικό από ότι στις ΗΠΑ. «Ο γιος μας ήταν ταξιδιώτης. Θεώρησε ότι ήταν πιο ασφαλές για εκείνον να είναι στην Ευρώπη και στο εξωτερικό (από ότι στις ΗΠΑ)» είπε η Jill αναφερόμενη στα πρόσφατα κρούσματα ρατσιστικής βίας κατά Αφροαμερικανών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Αμερική. “Λόγω του κλίματος που επικρατεί με τους Αφροαμερικανούς στις ΗΠΑ, ένιωθε πιο άνετα (στο εξωτερικό”, πρόσθεσε.

WATCH: Parents of Bakari Henderson speak out after their 22-year-old American son was fatally beaten in Greece. Thursday on @CBS. pic.twitter.com/nx0QykAEWG

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 24, 2017