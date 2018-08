Η έκθεση George Kokines: Layers Revealed στο Εθνικό Ελληνικό Μουσείο στο Σικάγο

ΣΙΚΑΓΟ. Αφιερωμένο στη συλλογή, διατήρηση και προβολή της κληρονομιάς της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στην Αμερική, το Εθνικό Ελληνικό Μουσείο (National Hellenic Museum, ΝΗΜ) έχει την μεγαλύτερη συλλογή ελληνοαμερικανικών αντικειμένων και προφορικών ιστορίων. Ετσι, το NHM, 333 S. Halsted St., παρουσιάζει την πιο νέα του έκθεση George Kokines: Layers Revealed.

Ειδικότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, το ΝΗΜ θα εγκαινιάσει την πρώτη του ποτέ αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη, George Kokines.

Θα χρησιμοποιηθούν έργα με την μορφή δανεισμού και άλλα από την συλλογή του NHM, καθώς η έκθεση ιχνηλατεί την καλλιτεχνική εξέλιξη του Kokines και τα επιτεύγματά του στον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό (Abstract Expressionism) καθώς και το «ταξίδι» του να «αγκαλιάσει» την Ελληνοαμερικανική του ταυτότητα.

Ο Kokines στην τέχνη του στηρίχθηκε σε ελεύθερης μορφή οργανικά και γεωμετρικά σχήματα, αφηρημένες φιγούρες και έντονα διαστήματα χρώματος. Ενέταξε χιούμορ, αναφορές στην ελληνική μυθολογία καθώς και βιώματα στις δημιουργίες του.

Οταν εργαζόταν με όχι παραδοσιακά υλικά, όπως κερί, γύψο και σκυρόδεμα, συχνά χάραζε μέσα από τα στρώματα που είχε φιλοτεχνήσει στην επιφάνεια. Ηταν γνωστός πως εργαζόταν πάνω σε παλαιότερα έργα του πολλές φορές ξανά.

Τα παλίμψηστα -κάτι που άλλαξε αλλά φέρει ορατά σημάδια της προηγούμενης μορφής του- ήταν μία τεχνική εμφανής σε μεγάλο μέρος της δουλειάς του.

Το 1993 ο Kokines ταξίδεψε ανά την Ελλάδα, κάνοντας στάσεις στις ιδιαίτερες πατρίδες των γονιών του. Ενα ταξίδι που του επέτρεψε να συνδέσει την ιστορία και την τέχνη του με την αρχαία Ελλάδα.

Αργότερα στην ζωή του, επηρεάστηκε πολύ καθώς κατέστη μάρτυρας των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου βλέποντας τους Δίδυμους Πύργους να πέφτουν.

Το μεγαλύτερο έργο του το September 11, που δημιουργήθηκε στη μνήμη εκείνης της ημέρας θα εκτεθεί. Περιλαμβάνει έναν πίνακα του Αγίου Νικολάου, της μικρής ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας που ήταν στο Σημείο Μηδέν και καταστράφηκε.

Ο Kokines γεννήθηκε το 1930 στο Σικάγο από Ελληνες μετανάστες γονείς. Σπούδασε στο School of the Art Institute of Chicago. Στην αρχή της καριέρας του είχε αναγνώριση από τους κριτικούς και αποτελούσε σημαντική φυσιογνωμία στην καλλιτεχνική κοινότητα του Σικάγο.

Το 1966 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου έζησε και δημιούργησε για σχεδόν 40 χρόνια.Το 2005 επέστρεψε στο Σικάγο και συνέχισε να φιλοτεχνεί μέχρι που απεβίωσε το 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.nationalhellenicmuseum.org