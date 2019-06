Η έφηβη Νόα Ποτχόφεν πέθανε από ασιτία, όχι από ευθανασία, σύμφωνα με εξειδικευμένη κλινική

Η έφηβη Νόα Ποτχόφεν, η οποία έπασχε από κατάθλιψη αφού βιάστηκε κατ’ επανάληψη στην παιδική ηλικία της, πέθανε επειδή σταμάτησε να τρέφεται και να πίνει νερό, όμως δεν της έγινε ευθανασία, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη από μια κλινική της Ολλανδίας.

Η 17χρονη Νόα, η οποία πέρσι είχε γράψει ένα βιβλίο για τη μάχη που έδινε επί χρόνια με την ανορεξία, την κατάθλιψη και το μετατραυματικό στρες, άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε γράψει στον λογαριασμό της στο Instagram ότι “έχασε την όρεξη για ζωή”.

Σε αντίθεση με όσα γράφτηκαν από πολλά μέσα ενημέρωσης, κυρίως στο εξωτερικό, δεν έγινε ευθανασία στη Νόα, τόνισε η κλινική, η οποία είχε αρνηθεί να την βοηθήσει να πεθάνει, όταν το είχε ζητήσει, πέρσι. “Δεν έγινε ευθανασία στη Νόα Ποτχόφεν. Για να βάλει τέλος στα βάσανά της, σταμάτησε να τρώει και να πίνει”, ανέφερε στην ανακοίνωσή του το ίδρυμα που ειδικεύεται στην ευθανασία.

A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1

— Naomi O’Leary (@NaomiOhReally) June 5, 2019