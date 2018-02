«Η αγάπη το αντίδοτο στην κατήφεια», λένε ομογενείς μικροπωλητές στο Μανχάταν

21 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Ευάγγελος και η Ιντιθ Σπανουδάκη (Evangelos και Edith Spanoudakis) την ώρα που γλυκοχαράζει σταθμεύουν την καντίνα τους στη νοτιοδυτική πλευρά της συμβολής της 48ης Οδού και της Λεωφόρου Μπρόντγουεϊ στο Μανχάταν και με χαμόγελο καλημερίζουν τους πελάτες και τους προσφέρουν τον καφέ και το πρωινό τους.

Για ένα τέταρτο του αιώνα ο Ευάγγελος και η Ιντιθ προσέφεραν με χαμόγελο τον καφέ, τα μπέιγκελ, τα μάφινς, τα κουλούρια και τα άλλα αρτοσκευάσματα στους εργαζόμενους της Morgan Stanley και των άλλων εταιρειών πλησίον της Πλατείας Τάιμς.

Το χαμόγελό τους και η ευγένεια κέντρισε το ενδιαφέρον της «New York Post» η οποία σε άρθρο της με τίτλο «Παντρεμένοι μικροπωλητές λένε ότι η αγάπη τους προστατεύει από την κατήφεια» (Married food vendors say love «keeps us form going mad») περιγράφει τον αγώνα για επιβίωση και την πραγματοποίηση του αμερικανικού ονείρου.

Ο Ευάγγελος Σπανουδάκης, μιλώντας στον «Εθνικό Κήρυκα» επεσήμανε ότι η ζωή τους θα μπορούσε χωρίς την παραμικρή αμφιβολία να αποτελέσει σενάριο για ταινία, διότι ο κεραυνοβόλος έρωτας ενός 23χρονου Ελληνα ναύτη με μια μεξικανικής καταγωγής Αμερικανίδας στο λιμάνι του Μπράουνσιβλ του Τέξας άντεξε στις αποστάσεις που δημιουργούσαν οι ωκεανοί και τα πελάγη στα οποία ταξίδευε το υπερωκεάνιο «Golden Horizons» και το 1976 επισφραγίστηκε με τον γάμο τους.

Η ιστορία του ζεύγους Σπανουδάκη έχει πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ιστορία της πρώτης γενιάς των Ελλήνων μεταναστών που εργάστηκαν σκληρά και αποτελούν υπόδειγμα όχι μόνο για τις νεότερες γενιές των ομογενών, αλλά και για την ευρύτερη αμερικανική κοινωνία.

Η αρθρογράφος περιγράφει μια μέρα εργασίας των ομογενών, η οποία αρχίζει τα μεσάνυχτα και ολοκληρώνεται το μεσημέρι.

Ο Ευάγγελος Σπανουδάκης είναι 66 ετών και η Ιντιθ είναι 64 ετών και διαμένουν στο Χόλμπρουκ του Λονγκ Αϊλαντ. Ξυπνούν τα μεσάνυχτα και στις 2:00 π.μ. ξεκινούν για το Λονγκ Αϊλαντ Σίτι τουΚουίνς για να παραλάβουν και να εφοδιάσουν την καντίνα τους. Ο Ευάγγελος ετοιμάζει τον καφέ και βάζει στα ράφια τα μπέιγκελς, τα μάφινς και τα άλλα αρτοσκευάσματα που προτιμούν οι πελάτες τους για πρωινό.

Η Ιντιθ παραμένει στην θέση του συνοδηγού και διαβάζει την εφημερίδα και στις 5 π.μ. ξεκινούν για την Πλατεία Τάιμς. Ο Ευάγγελος ασχολείται με τους καφέδες, ενώ η Ιντιθ με τα αρτοσκευάσματα.

Οι πελάτες τους, όπως αναφέρει η «New York Post», δεν εκτιμούν μόνο την ποιότητα, αλλά το χαμόγελό τους και την διάθεσή τους να συνομιλήσουν με τους πελάτες. Οι νεότεροι τους βλέπουν σαν δικούς τους γονείς, ενώ ένας 33χρονος επεσήμανε ότι αγοράζει καφέ μόνον από αυτούς γιατί είναι οι μόνοι που μοιράζουν χαμόγελα.

Η αρθρογράφος αναφέρεται και στον συζυγικό βίο και τονίζει ότι διανύουν το 41ο έτος του γάμου τους, ο ερωτάς τους είναι κεντρομόλος δύναμη και ότι έχουν ένα παιδί τον Δημήτρη.

Ο Δημήτρης, όπως είπε ο κ. Σπανουδάκης, διαμένει στο Στόνι Μπρουκ του Λονγκ Αϊλαντ και είναι εργολάβος. Είναι νυμφευμένος με την Στεφανία και έχουν δύο αγόρια, τον Αλέξανδρο και τον Σεβαστιανό.

Ο Ευάγγελος είχε γεννηθεί στη Νίκαια του Πειραιά και ήταν μηχανικός σε καράβια. Σε ένα από τα ταξίδια του γνώρισε την Ιντιθ και την ερωτεύτηκε και σήμερα, Τετάρτη θα γιορτάσουν την 41η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.