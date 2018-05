Η αγορά ακινήτων στην Μασαχουσέτη – Τι λέει ο ομογενής κτηματομεσίτης Β. Καυκάς

Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος να γνωρίζει σε βάθος την αγορά των ακινήτων στη Βοστώνη, στα προάστιά της, μακρινά και κοντινά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μασαχουσέτη δεν είναι άλλος από τον κ. Βασίλη Καυκά, ο οποίος διαθέτει 33 χρόνια πείρας στα ακίνητα.

Ο κ. Καυκάς, μίλησε με προθυμία στον «Ε.Κ.» παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις, εμπειρίες και συμβουλές στους αναγνώστες, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί του.

«Πώς θα περιγράφατε την πορεία της αγοράς ακινήτων σήμερα στη Βοστώνη, στα προάστιά της και σε κεντρικές πόλεις της Μασαχουσέτης που δραστηριοποιείστε αλλά και ευρύτερα στη Νέα Αγγλία», τον ρωτήσαμε στην αρχή της συνομιλίας μας.

«Η αγορά –τόνισε ο κ. Καυκάς- αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλά επίπεδα. Ακίνητα που βγαίνουν στην αγορά μετά από μία καλή εκτίμηση πωλούνται σχεδόν αμέσως. Πολλές φορές αρκετές χιλιάδες δολάρια υπεράνω της αρχικής τιμής σε σημείο που αρκετές φορές να γίνεται ‘πόλεμος’ μεταξύ των πολλαπλών προσφορών (multiple offers). Υπάρχουν και περιπτώσεις που ακίνητα πωλούνται δεκάδες χιλιάδες δολάρια πάνω από την τιμή που βγήκαν στην αγορά. Στη Βοστώνη η τιμή των ακινήτων είναι στα ύψη. Βέβαια εξαρτάται τι είναι, πού είναι. Οσο απομακρύνεσαι από το κέντρο οι τιμές κατεβαίνουν. Στα μακρινά προάστια οι τιμές είναι υψηλές αλλά όχι όπως στη πόλη της Βοστώνης. Εχουν συμβεί περιπτώσεις που γνωρίζω ότι ακίνητα πωλήθηκαν 20-50 χιλιάδες πάνω από την τιμή που βγήκε στην αγορά. Υπάρχουν περιπτώσεις στη Βοστώνη που ένα διαμέρισμα πουλήθηκε σε τιμή πάνω των $1.100,00 το τετραγωνικό πόδι».

Συνήθως η άνοιξη είναι καλή εποχή για τις αγοραπωλησίες. Οπως εξήγησε ο κ. Καυκάς «μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλή αλλά λίγο αλλόκοτη! Υπάρχουν ακίνητα που πουλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αφότου βγήκαν στην αγορά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που παραμένουν στην αγορά για μήνες έως ότου βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής».

«Κάποιος αγοραστής αγοράζει αφού θα δει 2-3 σπίτια ή χρονοτριβεί;» τον ρωτήσαμε. «Σήμερα –είπε- με την τεχνολογία ο μέσος αγοραστής είναι ενημερωμένος και ξέρει ότι εάν καθυστερήσει το ακίνητο που βγήκε στην αγορά θα φύγει αμέσως ή θα πωληθεί υπεράνω της αρχικής τιμής. Οπότε είναι προετοιμασμένος να κινηθεί γρήγορα. Βοηθάω τους υποψήφιους αγοραστές να πάρουν το έγγραφο από την Τράπεζα ότι έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν μέχρι την τάδε τιμή (pre-approval letter). Και σήμερα, το process of elimination που είχαν οι αγοραστές υπάρχει αλλά είναι πολύ λιγότερο από πριν κι αυτό γιατί δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια στην αγορά και η ζήτηση είναι μεγάλη. Και από την άλλη μεριά με το διαδίκτυο ενημερώνουμε τους πελάτες αμέσως όταν βγει ένα ακίνητο στην αγορά με τις προδιαγραφές που θέλουν».

Αναφορικά με το αν υπάρχουν πολλά σπίτια για πούλημα εν συγκρίσει με άλλα χρόνια και σε ποιες περιοχές, έδωσε την εξής απάντηση:

«Οχι, ο αριθμός των σπιτιών προς πώληση είναι λιγότερος από άλλα χρόνια οπότε με δεδομένο ότι υπάρχουν πιο πολλοί αγοραστές αυτό από μόνο του κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Στα κτηματομεσιτικά είναι supply and demand (προσφορά και ζήτηση), δηλαδή ο αριθμός των σπιτιών που βγαίνει στην αγορά και η ζήτηση η οποία είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των ακινήτων που είναι προς πώληση. Θα πρέπει να τονίσω εδώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις που σπίτια μένουν στην αγορά περισσότερο γιατί οι πωλητές δεν τα έχουν ‘προετοιμάσει’ για να πωληθούν. Τι εννοώ; Χρώμα που ‘ξεφτίζει’, αυλή άνω κάτω, δωμάτια άνω κάτω, σωλήνες που στάζουν, οσμή από κάπνισμα, σπασμένα τζάμια, σκεπή που έχει δει καλύτερες ημέρες, υπόγεια με πράγματα που θα έπρεπε να είχαν πάει στα σκουπίδια είναι μερικά από τα προβλήματα για τα οποία ο ιδιοκτήτης πρέπει να διορθώσει πριν βγει το σπίτι στην αγορά. Εχει πολύ μεγάλη σημασία ο ιδιοκτήτης να επικοινωνήσει μαζί μας πριν βγάλει το ακίνητο προς πώληση. Δίνουμε δωρεάν εκτίμηση και συμβουλές πώς πρέπει να ετοιμάσουν το σπίτι πριν βγει στην αγορά».

Για το αν η αύξηση των επιτοκίων έχει επηρεάσει την αγορά, είπε «όχι τόσο, γιατί ναι μεν το επιτόκιο ανέβηκε σε σύγκριση με πέρυσι αλλά παραμένει σε χαμηλά επίπεδα».

Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να πουληθεί μία οικία; τον ρωτήσαμε. «Από λίγες ώρες μέχρι μήνες. Εξαρτάται από την τιμή, το σπίτι, την τοποθεσία και τον αριθμό των αγοραστών. Τονίζω και πάλι ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να πάρουν συμβουλές από γνώστες του είδους που μπορεί να τους γλυτώσουμε χιλιάδες δολάρια».

Στην ερώτηση αν προτιμούν οι αγοραστές σήμερα μονοκατοικίες ή διαμερίσματα, ο κ. Καυκάς τόνισε: «Και τα δύο, εξαρτάται στα needs and wants – τα θέλω και τις ανάγκες. Δηλαδή, σε αυτά τα αναγκαία που πρέπει να έχει για τον αγοραστή μία κατοικία και σε αυτά που θέλει να έχει. Για παράδειγμα needs μπορεί να είναι 3 κρεβατοκάμαρες, να είναι σε ένα πάτωμα, περιφραγμένη αυλή, το είδος της θέρμανσης, παρκέ αντί για καρπέτες. Και wants μπορεί να είναι: πισίνα, μεγάλες ντουλάπες, μαρμάρινες επιφάνειες στην κουζίνα… Είναι άλλες φορές που τα θέλω (wants) και τα οπωσδήποτε (needs) να είναι το ίδιο, όπως γκαράζ γιατί έχεις ακριβό αυτοκίνητο ή δεν θέλεις να ξεχιονίζεις, μεγάλη τραπεζαρία γιατί η οικογένεια είναι μεγάλη και άλλα. Τώρα μονοκατοικία ή διαμέρισμα είναι πολλά αυτά που οι αγοραστές έχουν στο νου τους. Με πρώτο την τιμή και από κει και μετά αυτά που προανέφερα στα θέλω και τα οπωσδήποτε που πρέπει να έχει μία κατοικία».

Στην ερώτηση αν οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια προτιμούν σπίτια ή διαμερίσματα και γιατί, απάντησε πως «μπορώ να πω περισσότερο διαμερίσματα γιατί τα σπίτια θέλουν να τα επιβλέπεις και να τα προσέχεις και εάν δεν έχουν χρόνο αυτό είναι πρόβλημα. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο γιατί πολλοί θέλουν την αυλή τους ιδιαίτερα όταν έχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια γιατί σε πολλά συγκροτήματα διαμερισμάτων τα κατοικίδια απαγορεύονται».

Για το αν οι τιμές των διαμερισμάτων στην πόλη της Βοστώνης έχουν ξεφύγει, είπε «ναι. Πολλές είναι οι περιπτώσεις αυτές. Η οικονομία είναι καλή και η Βοστώνη με τα τόσα μεγάλα Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία, επίσης τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και άλλες εταιρείες όπως δικηγορικές, ασφαλιστικές, μεγάλα εστιατόρια κ.λπ., έχει αγοραστές που κάνουν πολλά χρήματα ετησίως. Στη Βοστώνη υπάρχουν περιπτώσεις που διαμερίσματα πωλήθηκαν για $1.000 – $1.500 το τετραγωνικό πόδι. Οσο για μονοκατοικία μιλάμε για εκατομμύρια. Οσο απομακρύνεσαι από το κέντρο οι τιμές κατεβαίνουν αρκετά».

Πρόσθεσε ακόμα πως «οι νέοι προτιμούν να είναι όσο το δυνατόν κοντά στη δουλειά τους. Εάν έχουν παιδιά ή σκοπεύουν να έχουν παιδιά θέλουν το δημόσιο σχολικό σύστημα στην πόλη τους να είναι καλό. Ετσι βασικά γίνεται η προεπιλογή αλλά πάνω από όλα είναι οι τιμές των ακινήτων οπότε συμβιβάζονται με κάτι μακρύτερα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στις διπλανές ή κοντινές περιοχές οι τιμές είναι χαμηλά. Πέρα από τους ‘συνήθεις’ αγοραστές υπάρχουν και πολλοί επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα».

Τόνισε ότι η πορεία των οικοδομών είναι πολύ καλή. Συνήθως τα σπίτια πωλούνται πριν κτιστούν.

Ο κ. Καυκάς έχει δική του κτηματομεσιτική εταιρεία. Οταν τον ρωτήσαμε τι ακτίνα καλύπτει, ποια είδη ακινήτων έχει, μας πληροφόρησε πως «είμαι 33 χρόνια στα κτηματομεσιτικά και η εταιρεία μου λέγετε BILLKAFKAS Real Estate. Αυτή τη στιγμή έχω περιουσίες προς πώληση που είναι διαμερίσματα, μονοκατοικίες, 3 πολυκατοικίες με 6 διαμερίσματα η κάθε μία, επίσης έχω εμπορικά κτήρια και επιχειρήσεις. Η περιοχή που καλύπτουμε είναι όλη η ανατολική Μασαχουσέτη, από το Worcester μέχρι τη Θάλασσα και το Νότιο New Hampshire. Εχουμε την τεχνολογία που χρειάζεται ενώ μπορούμε και κάνουμε εκτιμήσεις ακινήτων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 978-835-1455 και η ηλεκτρονική διεύθυνση billre98@aol.com.

»Υπάρχει εχεμύθεια και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους πελάτες. Εάν κάποιος σκέπτεται να πωλήσει ή να αγοράσει μπορεί να μας κάνει ένα τηλεφώνημα ή e-mail και θα τον βοηθήσουμε. Πολλές φορές οι συμβουλές μας λόγω γνώσεων και πείρας μπορούν να γλυτώσουν τον πελάτη, πωλητή ή αγοραστή, από χιλιάδες δολάρια. Συνεργάζομαι και μπορώ να βοηθήσω αγοραστές και πωλητές σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Εχω άδεια Broker και για να είμαι ενήμερος παρακολουθώ δεκάδες σεμινάρια τόσο στην περιφέρεια όσο και σε άλλα μέρη των ΗΠΑ. Από την άλλη μεριά κάνω σεμινάρια για μελλοντικούς αγοραστές ή πωλητές. Ακόμα, δίνουμε το δικαίωμα στον πωλητή ή αγοραστή να τον συναντήσουμε στην οικία του χωρίς καμία επιβάρυνση».

«Σας προτιμούν οι ομογενείς;» τον ρωτήσαμε. «Ναι, πάρα πολλοί ομογενείς. Αλλά και άλλοι πελάτες οι οποίοι δεν είναι ελληνικής καταγωγής. Εχω πελάτες που αγόρασαν και πούλησαν 2-3 ή και περισσότερες φορές από εμένα ενώ έστειλαν και συγγενείς και φίλους να τους εξυπηρετήσω. Παράλληλα, έχουμε και νέους πελάτες».

Οι τράπεζες σήμερα πού κινούνται; Δίνουν δάνεια, είναι φειδωλές και πού κυμαίνεται ο τόκος;

«Ναι, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές από τον Ομοσπονδιακό Νόμο και οι Τράπεζες πρέπει να τον εφαρμόζουν» ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Για τις κατοικίες ο νόμος είναι καλός και βοηθά. Συνιστώ στον κόσμο να ενημερώνεται καλά πριν αγοράσει. Επίσης, καλό θα είναι ο αγοραστής να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας. Οποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας».

Ποιες θα ήταν μερικές συμβουλές που θα δίνατε σε κάποιον αγοραστή ή ιδιοκτήτη ακινήτου, γύρω από την αγορά ακινήτων σήμερα;

«Στα 33 χρόνια πάνω στη δουλειά μου έχω βρεθεί 3 φορές που η αγορά ήταν στα ύψη και 2 φορές που η αγορά ήταν στα αρνητικά. Πολύς κόσμος που γνωρίζω έχουν κάνει πολλά χρήματα αγοράζοντας και πουλώντας ακίνητες περιουσίες αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι που έχασαν χρήματα. Τα τελευταία 8 χρόνια η αγορά ακινήτων συνέχεια ανεβαίνει. Οσο η Οικονομία πηγαίνει καλά θα ανεβαίνει. Αλλοι παράγοντες είναι το supply and demand. Εάν υπάρχουν αγοραστές και τα επιτόκια χαμηλά η ανοδική πορεία θα συνεχίσει. Ο τίτλος ιδιοκτησίας σήμερα είναι κάτι που συμβουλεύω να το πάρουν όλοι όσοι σκέπτονται να αγοράσουν. Είναι πάρα πολλές οι συμβουλές που μπορώ να δώσω, λόγω γνώσεων στον τομέα και λόγω πείρας. Εχω διδάξει τα κτηματομεσιτικά σε εκατοντάδες νέους στο επάγγελμα και έχω προετοιμάσει αγοραστές και πωλητές να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις που είναι προς το συμφέρον τους, δηλαδή να προετοιμαστούν κατάλληλα. Είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω με δωρεάν πληροφορίες και επιθυμώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που με προτίμησαν όλα αυτά τα χρόνια».

Ο κ. Βασίλης Καυκάς γεννήθηκε στο Σιμόπουλο, Ηλείας, ένα κεφαλοχώρι με εξατάξιο Γυμνάσιο, Αστυνομία και Κέντρο Υγείας, το οποίο απέχει 25 χιλιόμετρα από την Αμαλιάδα, 27 από τον Πύργο και 64 από την Πάτρα. Είναι ο μικρότερος από τα 4 αδέλφια του, όλοι αγόρια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην πόλη Λόουελ της Μασαχουσέτης ήλθε τον Νοέμβριο του 1975 σαν μετανάστης με πρόσκληση του μεγαλύτερου αδερφού του όταν ήταν στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, το οποίο συνέχισε και τελείωσε το 1976 στο Λόουελ. Εκεί κατοικούσαν οι οικογένειες των δύο αδελφών του, του Γιώργου που ήταν ράπτης κι είχε δικό του εμποροραφείο, και του Γεράσιμου που ήταν μηχανικός σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κλωστών για καρπέτες (carpets), το Joan Fabrics.

Την ημέρα πήγαινε στο Λύκειο και το βράδυ πάλι σχολείο τέσσερα βράδια την εβδομάδα να μάθει την αγγλική γλώσσα, ενώ εργαζόταν στο κατάστημα τροφίμων Market Basket του Δημουλά στην οδό Dummer και αργότερα στο εργοστάσιο Joan Fabrics.

Εργαζόταν σκληρά και σπούδαζε ταυτόχρονα. Πήγαινε στο Κολέγιο Northern Essex όπου είχαν καλό ESL πρόγραμμα και έμαθε Αγγλικά σχετικά σύντομα. Διάβαζε αμερικανικές και ελληνικές εφημερίδες και ήταν καλά ενημερωμένος ενώ έγραφε άρθρα για διάφορα θέματα. Είπε πως «ήθελα να ασχοληθώ με την λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία αλλά δεν ήταν εύκολο αφού τα Αγγλικά ήταν ‘λίγα’. Ετσι άρχισα με ειδικότητα Electrical Engineering. Μου άρεσε όμως η πολιτική, να συναντώ ανθρώπους, να συνεργάζομαι. Ετσι και παρ’ ότι οι βαθμοί μου ήταν καλοί όταν μεταγράφτηκα στο Πανεπιστήμιο του Λόουελ άλλαξα κατεύθυνση και πήρα ειδικότητα όπου και αποφοίτησα το 1981 με πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες με ειδικότητα στην Οικονομία και τον Κλασσικό Πολιτισμό». Το Πανεπιστήμιο το τελείωσε αντί σε τέσσερα σε δυόμιση χρόνια και μάλιστα με πολύ καλό βαθμό.