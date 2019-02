Η Αθήνα στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς συνεδριακού τουρισμού

Στην ευρωπαϊκή ελίτ του συνεδριακού τουρισμού βρέθηκε η Αθήνα, καθώς το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αθήνας (This is Athens-Convention and Visitors Bureau) πρόσθεσε μια ακόμη διάκριση, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της Έκθεσης Conventa 2019, που διοργανώνει ετησίως το περιοδικό Kongres Magazine, για τον συνεδριακό τουρισμό.

Στο πλαίσιο της καταγραφής και αξιολόγησης ξενοδοχείων και συνεδριακών κέντρων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, η Αθήνα απέσπασε δύο “Certificate of Excellence” στην κατηγορία XL Meeting Destinations 2018 και στην κατηγορία New Europe Destinations 2018. Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

“Όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε την οικονομία επισκεπτών της πόλης, μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένου τριετούς αναπτυξιακού πλάνου. Σε συνδυασμό με τη στρατηγική επανατοποθέτηση της ελληνικής πρωτεύουσας και στοχευμένες καμπάνιες προβολής του προορισμού, θέτουμε την Αθήνα στο κέντρο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς αλλά και του συνεδριακού τουρισμού”, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέξης Γαληνός, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών η οποία συντονίζει το αναπτυξιακό πλάνο του “This is Athens & Partners”.

Παράλληλα με την απονομή των βραβείων, τo Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αθήνας έδωσε το «παρών» στο πλαίσιο της Conventa 2019, με συμμετοχή σε περισσότερες από 30 συναντήσεις δικτύωσης, όπου η Αθήνα παρουσιάστηκε ως κορυφαίος προορισμός φιλοξενίας συνεδρίων και εκδηλώσεων σε εκπροσώπους φορέων και διοργανωτών από όλη την Ευρώπη. Η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αθήνας στις αγορές του εξωτερικού, όπως τονιζεται, αποτελεί σαφή στρατηγικό στόχο του δήμου και της νεοσύστατης σύμπραξης This is Athens & Partners, στην οποία εντάσσονται και οι δράσεις του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Αθήνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Κωστής Χαλκιαδάκης