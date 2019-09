ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μετά τη συναυλία της στη Βοστώνη, η δημοφιλής τραγουδίστρια Αλκηστις Πρωτοψάλτη βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για μια συναυλία στο «Kaye Playhouse» του Hunter College που διοργάνωσε η «Syn-phonia Entertainment».

Η χορωδία του σχολείου Αγίου Δημητρίου της Αστόρια συμμετείχε στη συναυλία με δύο τραγούδια. Το ένα ήταν το «Post Love» και το δεύτερο το «Η σωτηρία της ψυχής» όπου το είπαν μαζί με την Αλκηστις.