Η ανακοίνωση του προγράμματος του Summer Nostos Festival 2019 στο ΚΠΙΣΝ

ΑΘΗΝΑ. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, χορό, τέχνες, αθλητισμό, το 8o Συνέδριο του ΙΣΝ και τη 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute, τον αγώνα δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, πυροτεχνήματα, και πολλά πολλά άλλα!

Καταλαβαίνεις ότι είναι καλοκαίρι όταν αισθάνεσαι τον ήλιο να σου καίει το πρόσωπο, δεν θέλεις με τίποτα να καθίσεις σπίτι σου, οι νύχτες γλυκαίνουν, και…

-ακόμη περισσότερο- όταν ξεκινά το Summer Nostos Festival (SNFestival) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)! Το SNFestival επιστρέφει, από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου 2019, όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο, για να μας παρασύρει με την ανέμελη διάθεσή του.

Σύγχρονοι πρωτοπόροι, διεθνείς καλλιτέχνες και κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί ολόκληρου του καλλιτεχνικού φάσματος συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα του SNFestival που θα πραγματοποιηθεί και πάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Εδώ όπου, μεταξύ άλλων, το Schoolwave συνδιαλέγεται με τη Μήδεια, η φωνή της Neneh Cherry με το γνήσιο ελληνικό λαϊκό τραγούδι σε ερμηνεία του Γιώργου Μαργαρίτη, οι indie rock ήχοι των Low με την κίνηση του Akram Khan, και η νέα σύνθεση του Bryce Dessner (The National) με τον Enro Rubik – δημιουργό του ομώνυμου κύβου.

Ανακαλύψτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα του Summer Nostos Festival 2019 και κρατήστε τις σημειώσεις σας για το καλοκαίρι που έρχεται!

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις

Μουσική | Παραστατικές Τέχνες | SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον | 8ο Συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος | 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute | Εικαστικά | Αθλητισμός | Δραστηριότητες για Παιδιά & Οικογένειες | Nostos University, και πολλά ακόμα!

Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Lisa Hannigan & s t a r g a z e

Η Lisa Hannigan συνεργάζεται με τη μουσική κολεκτίβα s t a r g a z e, ένα σύνολο Ευρωπαίων μουσικών της κλασικής μουσικής, και παρουσιάζουν reworks τραγουδιών της από τα τρία δισκογραφικά της άλμπουμ. (30/6)

Sō Percussion

Ένα συνεργατικό κουαρτέτο κρουστών από τη Νέα Υόρκη με ρεπερτόριο που κινείται μεταξύ των γνωστών σύγχρονων συνθετών, όπως οι Steve Reich, David Lang, Caroline Shaw, Bryce Dessner, Julia Wolfe, καθώς και νέων έργων για ακροατές που αγαπούν την περιπέτεια. (23/6)

Τετρακτύς

Ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά σύνολα μουσικής δωματίου, αναγνωρισμένο ως ένα από τα πιο δυναμικά και πρωτοποριακά κουαρτέτα στην Ευρώπη και γνωστό για τις μουσικές του αναζητήσεις, παρουσιάζει έργα Beethoven, Schnittke και Steve Reich. (25/6)

Yale Alumni Chorus & El Sistema Greece

Η πιο πολυπληθής παραγωγή του SNFestival για το 2019.

125 χορωδοί από το πανεπιστήμιο Yale, οι μουσικοί του El Sistema Greece, καθώς και συμφωνική ορχήστρα στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος ερμηνεύουν έργα Brahms και Θεοφανίδη. (29/6)

ΣΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ

Triptych (Eyes of One on Another)

Η νέα σύνθεση του Bryce Dessner (The National), σε σκηνοθεσία του Daniel Fish, λιμπρέτο του Korde Arrington Tuttle (με κείμενα από τους Essex Hemphill και Patti Smith), βασισμένη στο έργο του Αμερικανού φωτογράφου Robert Mapplethorpe. Συμμετέχει το φωνητικό σύνολο Roomful of Teeth και το ελληνικό σύνολο σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble. (26/6)

Μήδεια (οπερέτα)

Η νέα οπερέτα του Νίκου Κυπουργού βασισμένη στη Μήδεια του Μποστ, με την ορχήστρα, τη χορωδία και τους μονωδούς της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. (27/6)

Bells & Spells

by Victoria Thiérrée Chaplin

|Το τελευταίο έργο της Victoria Thiérrée Chaplin, κόρης του θρυλικού Charlie Chaplin, με πρωταγωνιστές την κόρη της, και εγγονή του Chaplin, Aurelia Thiérrée, και τον Jaime Martinez. Περίεργοι μηχανισμοί, μαγεμένες συναντήσεις, τρελά μουσικά κουτιά σημαδεύουν το πέρασμα της Aurelia και του Jaime από το Summer Nostos Festival σ´ ένα θέαμα που ακροβατεί μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. (26/6)

Her Minds I

Ένας λυρικός μύθος βασισμένος στην ιστορία της πρώτης θνητής γυναίκας, της Πανδώρας. Ένα έργο που χρησιμοποιεί μεικτά μέσα – σύλληψη/ιδέα και σκηνογραφία του Αλέξανδρου Τσολάκη. (28/6)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

(indie rock, folk, pop, R&B, country)

Neneh Cherry

Πιο ώριμη από ποτέ, η Βρετανο-Σουηδή καλλιτέχνης-icon των 90s παρουσιάζει το πέμπτο της άλμπουμ, ένα προσωπικό και ταυτόχρονα minimal project με σαφείς αναφορές στις αγωνίες και τους αγώνες της ως ευαισθητοποιημένη πολίτης του κόσμου. (25/6)

Low

Συμπληρώνοντας 25 χρόνια κοινής πορείας, οι Low των Alan Sparhawk και Mimi Parker (ζευγάρι και στη ζωή), άξιοι εκπρόσωποι της slow tempo rock, επανέρχονται με το νέο και πιο δυναμικό άλμπουμ ”Double Negative”, το οποίο χαρακτηρίστηκε από το UNCUT ως το Νο1 άλμπουμ της χρονιάς για το 2018. (27/6)

Andrew Bird

Λίγο μετά την κυκλοφορία του single ”Bloodless”, ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της indie rock, multi-instrumentalist, βιρτουόζος στο βιολί και εξπέρ στο… σφύριγμα, για πρώτη φορά στη χώρα μας. (24/6)

Local Natives

Το Καλιφορνέζικο indie pop συγκρότημα επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα μας με ώριμο ήχο και τραγούδια από το αναμενόμενο νέο άλμπουμ τους που πρόκειται να κυκλοφορήσει την άνοιξη. (28/6)

Balthazar

Ο γνωστός στη χώρα μας από τους Warhaus, Maarten Devoldere, και η βελγική μπάντα του παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη Ιανουαρίου. (25/6)

Ezra Furman

Ο εκκεντρικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της indie και ψυχεδελικής ροκ, αυθεντικός rock’n’roller, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές του το 4ο άλμπουμ του ”Transangelic Exodus” που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2018 με διθυραμβικές κριτικές από την Guardian. (30/6)

Rita Wilson

Παγκοσμίως γνωστή για την καριέρα της ως ηθοποιός και παραγωγός, η πολυτάλαντη Rita Wilson καταπιάστηκε με την pop-country μουσική πριν 6 χρόνια και μετρά ήδη 4 άλμπουμ και συνεργασίες με σημαντικά ονόματα του χώρου. Θα την απολαύσουμε σε ένα live με American South διάθεση. (29/6)

Nakhane

Ο “one to watch” σύμφωνα με την Guardian, βραβευμένος Νοτιοαφρικανός καλλιτέχνης, νεοεισερχόμενος και στην παγκόσμια μουσική σκηνή, που παραμέρισε τον φόβο και αγκάλιασε τη σεξουαλικότητά του, έρχεται στη χώρα μας για μια συναυλία που θα συζητηθεί. (26/6)

L.E.J.

Το γυναικείο τρίο από την Γαλλία με τα εκατομμύρια views στο διαδίκτυο, έγινε παγκοσμίως γνωστό με διασκευές και mashups καλοκαιρινών επιτυχιών το 2015, και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με super up-tempo διάθεση! (29/6)

Soap & Skin

Μετά από 6 χρόνια σιωπής και έντονων αλλαγών, η αυστριακή Anja Plaschg επιστρέφει στα μουσικά δρώμενα με το άλμπουμ ”From Gas to Solid” παρουσιάζοντας ένα live με τον δικό της χαρακτηριστικό experimental pop ήχο. (24/6)

Choir! Choir! Choir!

Για άλλη μια χρονιά γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διαπολιτισμικής χορωδίας, ακόμα κι αν δεν έχετε τραγουδήσει ποτέ ξανά στη ζωή σας! Το Choir! Choir! Choir! το ιδιαίτερο δίδυμο από το Τορόντο, που έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Patti Smith, ο David Byrne και ο Rufus Wainwright και με εμφανίσεις στο Carnegie Hall και το Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη επιστρέφει στο Summer Nostos Festival. (29 & 30/6)

Schoolwave Rewind

Μια συναυλία από συγκροτήματα και μουσικούς που πέρασαν ως μαθητές από το φεστιβάλ Schoolwave και επιστρέφουν ως «απόφοιτοι». (30/6)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Γιώργος Μαργαρίτης

Ο κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού με πιστό κοινό όλων των ηλικιών, έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους συνθέτες και στιχουργούς του είδους. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει – πλαισιωμένος από πολυμελή ορχήστρα– θα είναι επιλογές από τις πιο σημαντικές στιγμές της μουσικής διαδρομής του, καθώς και ένα αφιέρωμα στο ελληνικό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. (26/6)

YALLA 2.0

H πολυτάλαντη performer και δημιουργός Μαρίνα Σάττι με τις Fonés, τις Chóres, την ηλεκτρική της μπάντα, και ένα πλήθος απροσδόκητων συνεργασιών επί σκηνής, θα μας ταξιδέψει σε ήχους παραδοσιακούς και σύγχρονους αλλά κυρίως θα δώσει ρυθμό και χρώμα στη σκηνή του Summer Nostos Festival (29/6)

Mihalis Kalkanis Group

Το έθνικ τζαζ σύνολο του μπασίστα Μιχάλη Καλκάνη παρουσιάζει δικές του συνθέσεις με καλεσμένο τον Nadishana, τον multi-instrumentalist και συνθέτη από τη Σιβηρία. (28/6)

Αντώνης Μαρτσάκης – Αντώνης Φωνιαδάκης

Η γνήσια κρητική μουσική και τα ριζίτικα τραγούδια συναντούν το σήμερα, με τον διεθνώς καταξιωμένο Αντώνη Φωνιαδάκη να χορογραφεί τη μουσική του ταλαντούχου Αντώνη Μαρτσάκη! Μια πρωτότυπη σύνθεση που ισορροπεί ισότιμα ανάμεσα στη μουσική και την κίνηση. (27/6)

*Λόγω της φύσης του έργου η περιγραφή της παράστασης επαναλαμβάνεται στην ενότητα Παραστατικές Τέχνες.

DJ SETS

Out of Africa –μία συνεργασία με το Nyege Nyege Festival

Συνεχίζεται για 2η χρονιά η συνεργασία με το φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ουγκάντα, με ξεσηκωτικά DJ sets εκπληκτικών μουσικών από κράτη της αφρικανικής ηπείρου να δίνουν τον ρυθμό στις νύχτες του Summer Nostos Festival!

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

One. One & One – Vertigo Dance Company

Μια εντυπωσιακή χορογραφία της Noa Wertheim που πραγματεύεται με δυναμισμό και συναίσθημα την εσωτερική επιθυμία του ατόμου για ολοκλήρωση, ενώ αυτή αμφισβητείται συνεχώς από μια κατακερματισμένη πραγματικότητα. (23/6)

Portraits in Otherness – Akram Khan Company

Με την καλλιτεχνική επιμέλεια, την εποπτεία και την υποστήριξη του Akram Khan και του Farooq Chaundry, η παραγωγή “Portraits in Otherness” ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Akram Khan Company δίνοντας βήμα στη νέα γενιά χορευτών/χορογράφων που συνεχίζουν την παράδοση και το σκεπτικό του διάσημου εμβληματικού χορευτή και χορογράφου.

Πρόκειται για μια σειρά από σόλο έργα, που δημιουργήθηκαν από συνεργάτες του Akram Khan, ιδιαίτερα χαρισματικούς, νέους καλλιτέχνες.

Εμπνευσμένοι από την μείξη πολιτισμών, μύθων και τελετουργιών ο Ινδονήσιος Rianto παρουσιάζει το “Medium”, και η Maya Jilan Dong το “Whip”, που εμπνέεται από τους λαϊκούς χορούς των κατοίκων του Bai, μια μειονότητα της Κίνας στην οποία ανήκει και η ίδια. (27/6)

Boy Blue

Το hyper-talented δίδυμο πίσω από τη βραβευμένη hip-hop ομάδα Boy Blue από την Βρετανία και καλλιτεχνικοί συνεργάτες του Barbican, παρουσιάζουν το hip-hop στον κόσμο ως καθαρή τέχνη μέσα από μια πρωτοποριακή χορογραφία που πραγματοποιείται από νέους χορευτές υπό τον ήχο καινοτόμων μουσικών συνθέσεων.

Αντώνης Μαρτσάκης – Αντώνης Φωνιαδάκης

Η γνήσια κρητική μουσική και τα ριζίτικα τραγούδια συναντούν το σήμερα, με τον διεθνώς καταξιωμένο Αντώνη Φωνιαδάκη να χορογραφεί τη μουσική του ταλαντούχου Αντώνη Μαρτσάκη! Μια πρωτότυπη σύνθεση που ισορροπεί ισότιμα ανάμεσα στη μουσική και την κίνηση. (27/6)

Dance of Colors

Ένα performance με κεντρικό άξονα τις δημιουργίες του εικαστικού Garip Ay, δεξιοτέχνη της ιστορικής τεχνικής Ebru – ένα είδος ζωγραφικής στο νερό –πλαισιωμένο από επιμέρους στοιχεία (μουσική, χορός, προβολές). (28-30/6)

7 to the 7th

7 πόλεις του κόσμου, για 7 ημέρες, 7 χορευτές και το κοινό καταρρίπτουν την έννοια της απόστασης. Ένα site-specific project που γεφυρώνει τις αποστάσεις μεταξύ κοινοτήτων ανά τον κόσμο με τη χρήση της τεχνολογίας των κινητών τηλεφώνων και τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων. (24-30/6)

SNF RUN: ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Όπως κάθε χρόνο, ο αθλητισμός έχει κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα του Summer Nostos Festival, με κορυφαία διοργάνωση τον βραδινό αγώνα δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον να λαμβάνει χώρα την Ολυμπιακή Ημέρα. Ο αγώνας προσφέρει 3 διαφορετικές διαδρομές – 10 χλμ, 6 χλμ, και 1 χλμ για αθλητές των Special Olympics. (23/6)

Επιπλέον, καθημερινά στον Στίβο, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και στο Κανάλι, kayak, αναρρίχηση, παιχνίδια STEAM, Capoeira, πινγκ-πονγκ και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους για πολύ παιχνίδι!

Ο αγώνας δρόμου SNF RUN και όλες οι αθλητικές δράσεις του SNFestival υλοποιούνται με τη διοργανωτική επίβλεψη της ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΝ

8ο Συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το 8ο Συνέδριο του ΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου με θέμα [Untitled].

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι για την αντιμετώπιση φαινομενικά ανυπέρβλητων προβλημάτων, με στόχο τη δημιουργία θετικών κοινωνικών αλλαγών, απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση και ένας αντισυμβατικός τρόπος σκέψης. Πώς «μεταφράζεται», όμως, αυτή η ιδέα στην πράξη; Σας προσκαλούμε να διερευνήσετε μαζί μας αυτό το ερώτημα στο ετήσιο Συνέδριο του ΙΣΝ. Το 2019 φιλοξενούμε προσωπικότητες με καινοτόμο σκέψη και αποφασιστικότητα, από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας και με διαφορετικό υπόβαθρο, προκειμένου να προσφέρουμε εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη ενός αντισυμβατικού τρόπου σκέψης.

Για να δείτε τους ομιλητές του συνεδρίου πατήστε εδώ.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανανεώνεται διαρκώς.

2η Ημερίδα του SNF Agora Institute

Στις 26 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το ΙΣΝ συνδιοργανώνουν τη 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute με τίτλο “Talking (and Listening) Across Divides”, στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς του ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ. Η ημερίδα έχει στόχο να διερευνήσει όλα όσα μπορούν να μας διδάξουν η εμπειρία και οι επιστήμες για τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν τον παραγωγικό και δημοκρατικό διάλογο και τη συμμετοχή στα κοινά.

Πώς μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί σε διαφορετικές, ακόμη, και αντικρουόμενες απόψεις και ιδέες; Πώς θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά τις αξίες μας στους συνομιλητές μας; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν ουσιαστικές και, αρκετές φορές, δύσκολες συζητήσεις; Τι συμβαίνει στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων;

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, των οποίων η έρευνα και εξειδικευμένη γνώση θα «φωτίσει» τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε ή ακόμη και να λάβουμε υπόψη μας ανταγωνιστικές απόψεις – γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας.

Το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει τη δημιουργία του SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins με δωρεά ύψους $150 εκατομμυρίων, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρατικές διαδικασίες (civic engagement) σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ο ανοιχτός και πολιτισμένος διάλογος (civil discourse), δίχως αποκλεισμούς, ως ακρογωνιαίος λίθος μίας υγιούς δημοκρατίας.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το SNFestival παρουσιάζει τους καλλιτέχνες της ARTWORKS

Η ARTWORKS δημιουργήθηκε το 2017 με σκοπό να αποτελέσει γόνιμο πεδίο δράσης για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Κεντρική της δραστηριότητα συνιστά το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών που υποστηρίζεται από και φέρει το όνομα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (SNF Artist Fellowship Program). Μέσα από αυτό, η ARTWORKS απονέμει χρηματικά βραβεία σε καλλιτέχνες για την ηθική και υλική αμοιβή τους, καθώς και για την αναγνώριση και επιδοκιμασία των ατομικών ικανοτήτων τους.

Η ARTWORKS, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο δράσης της, παρουσιάζει στο Summer Nostos Festival 2019 το έργο των 60 καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο 1ο Πρόγραμμα Υποστήριξης Καλλιτεχνών του ΙΣΝ. Έργα ζωγραφικής, γλυπτά, έργα ήχου, εγκαταστάσεις, video art, φωτογραφία και performance συνδιαλέγονται και θέτουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της τέχνης και του καλλιτέχνη σήμερα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του SNFestival θα διοργανωθούν προβολές με ταινίες μικρού μήκους των βραβευθέντων κινηματογραφιστών του προγράμματος. (όλες τις ημέρες)

Tape Αrt

Το εικαστικό κίνημα του Tape Art, που μοναδικό του μέσο είναι η χαρτοταινία, δημιουργεί δημόσια τέχνη εδώ και 28 χρόνια. Στο Summer Nostos Festival τα ιδρυτικά μέλη του Tape Art δημιουργούν ένα μοναδικό έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του κοινού. (όλες τις ημέρες)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

NOSTOS UNIVERSITY

Το Nostos University που έχει ήδη αγαπηθεί από τους μικρούς μας… brainiacs είναι και πάλι εδώ με θέμα αυτή τη χρονιά τον Κύβο του Rubik! Mε επίσημο προσκεκλημένο, τον Enro Rubik, δημιουργό του ομώνυμου κύβου, σχεδιάζεται μια σειρά δράσεων γύρω από το αινιγματικό αυτό αντικείμενο. Ο ίδιος ο Rubik συμμετέχει με μία ομιλία του – από τις πολύ σπάνιες εμφανίσεις του στο κοινό (25/6), ενώ πρωταθλητές στο Cubing με τις θεαματικές τους δεξιότητες θα μας συνεπάρουν και θα μας διδάξουν μυστικά και tips για τον κύβο σε ένα καθημερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. (όλες τις ημέρες)

Οι Δραπέτες της Σκακιέρας

Ένα ονειρόδραμα σε μουσική Γιώργου Κουρουπού και λιμπρέτο Ευγένιου Τριβιζά. Η μαγευτική ιστορία ενός μαύρου αξιωματικού και μιας λευκής βασίλισσας που τολμούν να αψηφήσουν τα όρια της σκακιέρας. (23-27/6)

Comedy Circus & Circus Outdoors

Ο stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου και ο μάγος Mark Mitton παρουσιάζουν ένα φαντασμαγορικό πολυθέαμα για μικρούς και μεγάλους με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο! Μια εκπληκτική παράσταση, το ”Comedy Circus”, είναι μία πραγματικά μοναδική εμπειρία χάρη σε ένα σύνολο καλλιτεχνών που θα σας κάνουν να γελάσετε, να ενθουσιαστείτε, να νιώσετε έκπληξη, να φωνάξετε από χαρά αλλά πάνω από όλα, θα σας συναρπάσουν με όσα θα παρουσιάσουν επί σκηνής! (23 & 24/6)

Παράλληλα, καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου θα αιφνιδιάσουν και θα διασκεδάσουν τους επισκέπτες του Summer Nostos Festival με τα εντυπωσιακά και τολμηρά κατορθώματά τους σε μια σειρά αναπάντεχων εμφανίσεων υπό τον τίτλο ”Circus Outdoors”. (όλες τις ημέρες)

Επιπλέον, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, και εντυπωσιακά shows περιμένουν εσάς και τα παιδιά σας για ατελείωτες ώρες κεφιού και ψυχαγωγίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φέρετε μαζί το καπελάκι σας, το αντηλιακό σας, μια αλλαξιά ρούχα και το κέφι σας!

