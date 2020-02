Η αντικυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Ελένη Κουναλάκη, στηρίζει τον Πιτ Μπούτιτζετζ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Την πλήρη στήριξή της προς το πρόσωπο του Πιτ Μπούτιτζετζ ανακοίνωσε δημόσια η Ελληνοαμερικανή αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια Ελένη Κουναλάκη.

Οπως αναφέρει στο τουίτ που έκανε το πρωί της Πέμπτης η κ. Κουναλάκη δηλώνει περήφανη για τον υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών. «Είμαι πολύ περήφανη που στηρίζω τον Πιτ Μπούτιτζετζ για επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Στηρίζει όλα αυτά τα οποία πιστεύω. Είναι έξυπνος, νέος και δραστήριος.

Σαν βετεράνος του Ναυτικού γνωρίζει καλά τι σημαίνει αμερικανική δύναμη και πώς να χειριστεί τα θέματα εθνικής ασφάλειας».

I am so proud to endorse @PeteButtigieg to be the next president of the United States. He stands for everything I believe in. He's smart, he's young and energetic, and as a Navy veteran he knows what American power is and what it needs to be again. Please join me! #TeamPete https://t.co/6CrMVaCYsu

— Eleni Kounalakis (@EleniForCA) February 13, 2020