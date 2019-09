Η Αστόρια και η Κυψέλη στις 50 πιο «cool» γειτονιές του Κόσμου, κατά το «Timeout»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Αστόρια, στη Νέα και η Κυψέλη, στην Αθήνα βρίσκονται μεταξύ των 50 πιο «cool» γειτονιών του Κόσμου, σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο του εξειδικευμένου στην ψυχαγωγία «Time Out».

Ειδικότερα σύμφωνα με την κατάταξη «The 50 coolest neighbourhoods in the world», το οποίο υπογράφει ο κ. James Manning -και τοπικοί συντάκτες του Time Out καθώς και ειδικοί που συνεισέφεραν πληροφορίες- η Αστόρια βρίσκεται στο Νο. «8» και η Κυψέλη στο Νο. «16».

Στο Νο. «1» είναι το Arroios, στη Λισαβώνα, στο «2» η Shimokitazawa, στο Τόκιο και στο «3» η Onikan στο Λάγος.

Το άρθρο αναφέρει ότι είναι πιο εύκολο από ποτέ, κανείς να ταξιδέψει. Αλλά η εμπειρία μίας πόλης, μπορεί να βιωθεί συχνά, μόνο αν κάποιος την ζήσει ως ντόπιος, ξεφεύγοντας από το τουριστικό «μονοπάτι». Αυτό ακριβώς κάναμε για να καταλήξουμε στον εν λόγω κατάλογο με τις πιο «cool»γειτονιές ανά τον Κόσμο.

Ερωτήθηκαν πάνω από 27.000 ταξιδιώτες διεθνώς για τις καλύτερες, τις πιο υπερεκτιμημένες, τις πιο υποεκτιμημένες γειτονιές στην πατρίδα τους. Επειτα, οι γνώμες τους μεταφέρθηκαν σε ειδικούς του Time Out, οι οποίοι γνωρίζουν τις περιοχές αυτές όσο κανείς άλλος και τους ζητήθηκε να καταδείξουν μία γειτονιά στην πόλη τους, η οποία έχει τη μεγαλύτερη απήχηση αυτή τη στιγμή.