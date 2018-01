Η Βουλή ενέκρινε τις παρακολουθήσεις – Ο Τραμπ «μπέρδεψε» την κατάσταση

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μετά από ένα πρωινό, κατά το οποίο «tweets» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «μπέρδεψαν» την κατάσταση σχετικά, η Βουλή των Αντιπροσώπων, πέρασε το νομοσχέδιο που εξουσιοδοτεί εκ νέου στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να υποκλέπτουν επικοινωνίες στο εξωτερικό .

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Prism» (παράρτημα του Foreign Intelligence Surveillance Act, Fisa) που αφορά την διαδικτυακή παρακολούθηση πολιτών χωρίς την προηγούμενη έκδοση εντάλματος, το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο εκείνων που θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή και να περιορίσουν τις επιπτώσεις του στους Αμερικανούς πολίτες.

Επί αυτού, υπάρχει μία σημαντική αλλαγή: Θα απαιτείται από το FBI να πάρει ένταλμα αν θέλει να δει το περιεχόμενο Αμερικανών που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία. Η ψηφοφορία στη Βουλή ήταν 256-164 και πλέον το νομοσχέδιο πάει προς τη Γερουσία, ενώ ο κ. Τραμπ έχει δηλώσει πως θα το υπογράψει, παρατείνοντας έτσι τη διάρκειά του για 6 χρόνια.

Στελέχη των Δημοκρατικών, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής τους στη Βουλή των αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι και ο Ανταμ Σιφ, είχαν ζητήσει να αναβληθεί η ψηφοφορία επειδή ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν να αμφισβητεί τα οφέλη του προγράμματος, ωστόσο οι Ρεπουμπλικάνοι προχώρησαν στη διεξαγωγή της.

Ετσι, προχωρά η ανανέωση, για έξι χρόνια, του «παραρτήματος 702» του Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa), του νόμου που επέτρεψε τη λειτουργία του προγράμματος Prism, το οποίο αποκάλυψε ο Εντουαρντ Σνόουντεν το 2013 και είχε ως στόχο του την υποκλοπή των διαδικτυακών επικοινωνιών αλλοδαπών σε τρίτες χώρες.

Ο κ. Τραμπ, εμφανίστηκε το πρωί να αμφισβητεί αρχικά ευθέως τα οφέλη του προγράμματος, ερχόμενος σε ευθεία αντιπαράθεση με την επίσημη θέση του Λευκού Οίκου. Με ένα μήνυμά του στο Twitter άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήθηκε από «την προηγούμενη διοίκηση (σ.σ. του Μπαράκ Ομπάμα) και άλλους» για να παρακολουθούν την προεκλογική εκστρατεία του.

“House votes on controversial FISA ACT today.” This is the act that may have been used, with the help of the discredited and phony Dossier, to so badly surveil and abuse the Trump Campaign by the previous administration and others?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Ιανουαρίου 2018