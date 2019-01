«Η Δίκη του Ιπποκράτη» στο Εθνικό Ελληνικό Μουσείο του Σικάγο

ΣΙΚΑΓΟ. Το Εθνικό Ελληνικό Μουσείου (National Hellenic Museum – NHM), στο Σικάγο, θα παρουσιάσει τη «Δίκη του Ιπποκράτη» («Trial of Hippocrates»), στις 20 Φεβρουαρίου, στις 18:30, στο «Harris Theater for Music and Dance», στην οδό 205 E Randolph.

Μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι πρωτοβουλίες του NHM με τις Δίκες του Σωκράτη, της Αντιγόνης και των Μαρμάρων του Παρθενώνα, το Εθνικό Ελληνικό Μουσείο συνεργάζεται και πάλι με επιφανείς δικαστές και δικηγόρους για ακόμη μία υπόθεση με αρχαίες ρίζες και σύγχρονες αναφορές.

Η υπόθεση έχει ως εξής:

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, κλήθηκε στο κρεβάτι του μελλοθάνατου Βασιλιά της Θήβας. Ο Ιπποκράτης διαπίστωσε άμεσα πως τίποτε δεν ήταν ικανό να σώσει τον βασιλιά και να γιατρέψει την ασθένειά του.

Ωστόσο, ο βασιλιάς επέμεινε να τον περιθάλψει ο Ιπποκράτης και του προσέφερε χρυσό και δώρα. O γιατρός δέχθηκε τις προσφορές. Παρά τις θεραπείες του Ιπποκράτη, η κατάσταση του βασιλιά χειροτέρεψε και εν τέλει πέθανε. Ο Ιπποκράτης συνελήφθη και βρέθηκε ενώπιον του γιου του βασιλιά και των κληρονόμων του.

Ο Ιπποκράτης είχε ορκιστεί να χρησιμοποιεί «τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω».

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι (πραγματικοί) δικαστές, αλλά και οι θεατές είναι αυτό: Παραβίασε ο Ιπποκράτης τον όρκο του;