Η Εισαγγελία Μανχάταν παρέδωσε την αρχαία μαρμάρινη σαρκοφάγο στην Ελλάδα (βίντεο)

Του Χριστόδουλου Αθανασάτου.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τον δρόμο για την Ελλάδα παίρνει πλέον και επίσημα το τμήμα της μαρμάρινης σαρκοφάγου, που είχε κλαπεί δυτικά της Θεσσαλονίκης το 1988 και περιπλανήθηκε σε Ευρώπη και Αμερική επί σχεδόν 30 χρόνια. Όλα αυτά, μετά και την επίσημη παράδοσή της από τον Γενικό Εισαγγελέα του Μανχάτταν, Σάιρους Βανς Τζούνιορ, στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνο Κούτρα, παρουσία ομογενειακών αλλά και αμερικανικών ΜΜΕ.

Η εκδήλωση επαναπατρισμού έλαβε χώρα στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, παρουσία του ομογενούς βοηθού εισαγγελέα – έφεδρου συνταγματάρχη, Μάθιου Μπογδάνου και του ειδικού ερευνητή του Homeland Security κ. Μπρετ Ντρόιερ, όπου υπεγράφη και το σχετικό πρωτόκολλο.

«Ημέρα υπερηφάνιας για την Ελλάδα»

Μιλώντας στα ομογενειακά ΜΜΕ, ο κ. Κούτρας, έκανε λόγο για μια «ημέρα περηφάνειας για την χώρα», εστιάζοντας στην σημασία της επιστροφής του κλαπέντος αρχαίου ευρήματος μετά από σχεδόν 30 χρόνια.

«Η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα γεμάτη υπερηφάνεια για την Ελλάδα. Αυτό το υπέροχο τμήμα της σαρκοφάγου επιστρέφει μετά από διάστημα 28 ημερών από την ημέρα που εντοπίστηκε. Η συνεργασίας της Εισαγγελίας με τις ελληνικές Αρχές υπήρξε άψογη, ενώ ήταν απίστευτη η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι Αμερικανικές Αρχές», ανέφερε ο κ. Κούτρας, εστιάζοντας στο γεγονός πως οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από ένα μήνα.

Σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα επιστροφής της σαρκοφάγου στην Ελλάδα, ο κ. Κούτρας δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας, ενώ απέφυγε να απαντήσει για το κατά πόσον γνωρίζει εάν υπάρχουν σε εξέλιξη ανάλογες έρευνες ελληνικού ενδιαφέροντος από την Γενική Εισαγγελία της Νέας Υόρκης.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια κλεμμένα αντικείμενα βρίσκονται παντού στον κόσμο. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε και πάλι – γιατί είναι γιορτή για τον ελληνισμό –την επιστροφή κάποιου αρχαίου στην πατρίδα μας», είπε με νόημα ο κ. Κούτρας.

Από την πλευρά του, ο ομογενής Μάθιου Μπογδάνος, στην ερώτηση για το κατά πόσον έχει κάποια επιπλέον σημασία για αυτόν η υπόθεση, με δεδομένη την ελληνική καταγωγή του, ο ίδιος αντέτεινε πως η ικανοποίηση είναι μεγάλη για τον ίδιο κυρίως επειδή είναι «φίλος της Τέχνης και του Πολιτισμού».

«Δεν θεωρώ ότι έχουν επιστρέψει αρκετά κομμάτια από αυτά που εκλάπησαν. Και λέω ‘όχι αρκετἀ’, επειδή δεν έχουν επιστρέψει όλα», είπε μεταξύ άλλων, για να στείλει μήνυμα στους Έλληνες, χρησιμοποιώντας μια ρήση του πατέρα του. «Ο πατέρας μου έλεγε ‘θα έρθει άσπρη μέρα και για εμάς’ (σ.σ. το είπε στα ελληνικά)», εκφράζοντας έτσι την ελπίδα πως και άλλα αρχαία που έχουν κλαπεί ή βρίσκονται εκτός Ελλάδος (όπως του Παρθενώνα) θα επιστρέψουν στην Ελλάδα).

Δεν ασκούνται διώξεις στην γκαλερί

Σύμφωνα με τον κ. Μπογδάνο, η συνολική αξία του αρχαίου ευρήματος εκτιμάται στις 500.000 δολάρια, ενώ τονίστηκε ότι η αρχική τιμή πώλησης στους πρώτους αγοραστές έφτανε στις 95.000. Παρά το γεγονός ότι η ακριβής πορεία των κλοπιμαίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θεωρείται δεδομένο ότι αρχικά διακινήθηκαν στην Ευρώπη και κατόπιν μεταπωλήθηκαν στις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη.

“Για την υπόθεση αυτή είχε γίνει μια σύλληψη, εάν θυμάμαι καλά, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, στην Ιταλία. Στην δική μας έρευνα, δεν προκύπτει η ανάγκη να πράξουμε κάτι ανάλογο, ούτε θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση για αυτόν τον σκοπό”, είπε ο κ. Μπογδάνος, ενώ ο Σάιρους Βανς Τζούνιορ εξήγησε στον “Ε.Κ.” για ποιον λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση.

«Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρόκειται να ασκήσουμε ποινική δίωξη στην γκαλερί. Εξαρτάται την υπόθεση. Άλλες φορές προχωράμε την διαδικασία, άλλες φορές όχι. Θα ήθελα όμως να συμβουλέψω τους υπεύθυνους των γκαλερί που ενδέχεται να αγοράζουν ανάλογα αρχαία εκθέματα, να διερευνούν την προέλευσή τους και το κατά πόσον είναι αντικείμενα κλοπής», ανέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης.

Πάντως, ο κ. Βανς, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της γκαλερί έλαβε μέριμνα και έδειξε διάθεση προκειμένου το κομμάτι να επιστρέψει στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του ποσού που είχε καταβάλει για την αγορά του.

Καταλυτικό ρόλο στον εντοπισμό του αρχαίο αντικειμένου, επαιξαν και ισχυρά στοιχεία που διέθεσε ο Ελληνας αρχαιολόγος, Δρ. Χρήστος Τσιρογιάννης, ο οποίος αναζητά κλεμμένες αρχαιότητες και εμποδίζει την παράνομη πώλησή τους. Ο Δρ. Τσιρογιάννης, ο οποίος ζει μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ερευνητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και ο οποίος ενημέρωσε την Interpol και την Εισαγγελία του Μανχάταν.

«Αρχαιότητες που διακινήθηκαν παράνομα συχνά αποκτούν με το πέρασμα του χρόνου ή την αλλαγή ιδιοκτησίας μία επίφαση νομιμότητας» δήλωσε ο κ. Σάιρους Βανς Τζ. «Γκαλερί, οίκοι δημοπρασίας και συλλέκτες τέχνης, ωστόσο πρέπει να είναι σε εγρήγορση πως το Γραφείο μου και οι συνεργάτες μας στις Αρχές παρακολουθούν στενά τους καταλόγους και τις πωλήσεις αντικειμένων ύποπτης ή αμφίβολης προέλευσης.

Καθώς οι λεηλασίες γίνονται πιο συχνές, οι συλλέκτες θα πρέπει να πράττουν πιο αυστηρό έλεγχο όταν πρόκειται να εκτιμήσουν το αν ένα αντικείμενο έχει αποκτηθεί παράνομα. Αν πράττουν διαφορετικά αποτελεί σιωπητή έγκριση μίας απαράδεκτης πρακτικής μέσω ηθελημένης άγνοιας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας για τη δέσμευσή τους να θέσουν τέλος στο εμπόριο κλεμμένων αρχαιοτήτων, και σήμερα, έχω την ικανοποίηση να επιστρέψω αυτό το πολύτιμο τεχνούργημα στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, την Ελληνική Δημοκρατία και στο λαό της Ελλάδας».

Το ανακοινωθέν της Εισαγγελίας του Μανχάταν (αγγλικά):

MANHATTAN DA’S OFFICE RETURNS ANCIENT MARBLE SARCOPHAGUS FRAGMENT TO GREECE

Repatriation Ceremony Follows Recovery of Artifact Stolen in 1988 and Smuggled Abroad

Manhattan District Attorney Cyrus R. Vance, Jr., today announced the return of an ancient marble sarcophagus fragment to the Hellenic Republic during a repatriation ceremony attended by the Consul General of Greece in New York, Dr. Konstantinos Koutras, and ICE Homeland Security Investigations (“HSI”) Assistant Special Agent-in-Charge Brett Dreyer.

“Trafficked antiquities often acquire a veneer of legitimacy after the passage of time or changes in ownership,” said District Attorney Vance. “Galleries, auction houses, and art collectors, however, should be on alert that my Office and our partners in law enforcement are closely following the listing and sale of items of suspicious or dubious provenance. As looting becomes more common, collectors must exercise greater scrutiny when it comes to evaluating whether an item may have been unlawfully acquired. To do otherwise is to implicitly endorse an unacceptable practice through willful ignorance. I thank our partners for their commitment to ending the trade of stolen antiquities, and today, I am gratified to return another treasured artifact to its rightful owner, the Hellenic Republic and people of Greece.”

Consul General of Greece, Dr. Koutras stated: “On behalf of the Hellenic Republic, I wish to extend my heartfelt thanks to the District Attorney of Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., for his contribution to this achievement, as we proudly accept a part of our heritage. This marvelous marble sarcophagus dated around the 2nd century A.D. will now be returned where it belongs, to Greece. It will be displayed at the National Archaeological Museum in Athens with a special reference that will point out the decisive contribution of the Manhattan District Attorney’s Office for its repatriation. Sadly, in the past, our country has suffered from cruel and continued smuggling of its antique artifacts, and even to this day, a very important part of our heritage remains scattered throughout the world.

“The artistic expression of every human age and culture is part of our global and perennial heritage. Art, culture, and tradition transcend time and space. This global, collective expression should in no way be confined within the physical borders of any country, as regrettably is still the case today, especially with numerous ancient Greek artifacts.

“The fruits of the ancient Greek civilization, which have largely inspired and shaped the modern notions of democracy, philosophy, science and the arts, should be shared and enjoyed universally. It is, therefore, essential that they be exposed to as large a public as possible. It is imperative that they be shielded from exploitation. They belong to the world, and are not to be sequestered or used to serve or safeguard private interests.”

“I applaud the tremendous investigative efforts by the Manhattan District Attorney’s Office, the Consul General of Greece in New York, and our HSI Cultural Property, Art and Antiquities unit for working together to recover and return the ancient marble sarcophagus that was stolen nearly 30 years ago,” said Angel M. Melendez, Special Agent-in-Charge of HSI New York. “The return of this piece of artwork is another excellent example of what can be accomplished when law enforcement authorities in the U.S. and abroad partner to identify and recover historic, stolen works of art.”

As part of an ongoing joint investigation with partners in international law enforcement, in January, the Manhattan District Attorney’s Office seized pursuant to a search warrant the ancient marble sarcophagus fragment from a gallery in Midtown Manhattan, where it was displayed as the centerpiece. The item, which originally dates back to 200 A.D. and depicts a battle between Greek and Trojan warriors, was stolen from Greece in 1988. The artifact was then smuggled abroad and transported through Europe before finally landing in New York.

Once presented with evidence of the theft, the Manhattan-based art gallery forfeited the item willingly, and the repatriation ceremony represents the return of the ancient sarcophagus fragment to Greece, where it will be displayed for public view and research at the National Archeological Museum of Athens.

Recent Repatriations

The Manhattan District Attorney’s Office has recently recovered and repatriated several items forfeited as part of criminal investigations and prosecutions:

In August 2014, five ancient coins dating as far back as 515 B.C. were returned to Greece following the investigation and prosecution of Arnold Peter Weiss, a coin collector who was convicted of multiple counts of Attempted Criminal Possession of Stolen Property in the Fourth Degree for possessing several coins that the defendant believed to be stolen dekadrachma and tetradrachm from the Sicilian cities of Agrigento and Catania.

In April 2016, a 2nd century Buddhist sculpture valued at more than $1 million was returned to Pakistan following the investigation and prosecution of Tatsuzo Kaku, an art dealer convicted of Criminal Possession of Stolen Property for acquiring and selling stolen antiquities smuggled out of South Asia.

In May and June 2016, two bronze statues and four carved artifacts dating back to the 10th and 11th centuries A.D. and valued at several millions of dollars were returned to India following a series of seizures conducted as part of an investigation into international antiquities trafficking.

Assistant District Attorney Matthew Bogdanos, Senior Trial Counsel, handled the recovery of the ancient marble sarcophagus fragment.

District Attorney Vance thanked HSI New York and the Consulate General of Greece in New York for their assistance with the matter.