Η Ελλάδα επιστρέφει με σχέδιο, με ευθύνη και με σταθερά βήματα (βίντεο)

Ομιλία στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, είναι ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς τον στόχο για οριστική έξοδο της χώρας από τη μνημονιακή περίοδο. Το κομβικότερο ζήτημα σήμερα, είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Έχουμε πλέον, πλούσια εμπειρία από το κυβερνητικό έργο και την καθημερινή δουλειά στα Υπουργεία καθώς και την εμπειρία των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων, που τον τελευταίο χρόνο, απ΄ άκρη σε άκρη της χώρας, έχουν αφήσει πλούσια και απτά συμπεράσματα.Αυτή η δουλειά που έχει γίνει, έχει αποτυπωθεί σε ένα Σχέδιο το οποίο καλείται σήμερα να συζητήσει και να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο αυτό θα κοινοποιηθεί σε όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου και θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο ερχόμενο Eurogroup.Το κείμενο αποτελεί την αποτύπωση μιας συνολικής, ολιστικού χαρακτήρα, στρατηγικής για τη μεταμνημονιακή πορεία της χώρας.Η Ελλάδα επιστρέφει και επιστρέφει με σχέδιο, με ευθύνη και με σταθερά βήματα.Ομιλία στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

