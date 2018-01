Η ελληνική εκκλησία και η διάσωση Εβραίων από το Ολοκαύτωμα στον Β’ ΠΠ

1 SHARES Share Tweet

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ. Η Μητρόπολη του Σικάγο διοργανώνει μία σειρά από εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στο Μιλγουόκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2018, οι οποίες θα επικεντρωθούν στο Ολοκαύτωμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ηρωική προσπάθεια εκπροσώπων της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας και Ελλήνων να παρέχουν καταφύγιο και να κρύψουν Εβραίους από τους Ναζί.

Ο τίτλος των παρουσιάσεων είναι «An Untold Tale: The Holocaust in Greece» (Μία ανείπωτη ιστορία: Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα) και χορηγοί είναι το Jewish Community Center of Milwaukee, το Nathan & Esther Pelz Holocaust Education Resource Center, η Μητρόπολη του Σικάγο, η ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην Wauwatosa και ο ιερός ναός του Ευαγγελισμού του Μιλγουόκι.

Σημαντικό μέρος των παρουσιάσεων, καλύπτει την ιστόρια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, ηγέτη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ. Η εν λόγω τοποθέτηση, από τον επίσκοπο Μωκησσού, Δημήτριο, θα γίνει στις 20 Μαρτίου, την εβδομάδα τιμής για την 75η επέτειο της θαρραλέας και ιστορικής Επιστολής Διαμαρτυρίας του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού προς τους Ναζί για το Ολοκαύτωμα.

Η συμβολή του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός είχε πρωτοστατήσει στην εκστρατεία για την απόκρυψη του εβραϊκού πληθυσμού εκδίδοντας πιστοποιητικά βάφτισης από τις ενορίες, με τα οποία βοήθησε τους Ελληνες Εβραίους πολίτες να αποφύγουν την σύλληψη από τις αρχές κατοχής.

Μάλιστα σε συνεργασία με τον τότε διοικητή Αστυνομίας Αγγελο Εβερτ, το μέτρο επεκτάθηκε και στην έκδοση ταυτοτήτων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμον Δημήτριος Παπανδρέου, γεννήθηκε στο χωριό Δορβιτσά (ορεινή Ναυπακτία) στις 3 Μαρτίου του 1891, στο Δημοτικό σχολείο της οποίας έλαβε και την πρώτη εκπαίδευση και στη συνέχεια φοίτησε στο σχολείο του Πλατάνου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον εκλέγει το 1921, σε ηλικία 31 ετών, Μητροπολίτη Κορινθίας.

Η σχέση του με τον Ελληνισμό της Αμερικής είναι καθοριστική, αφού τον Οκτώβριο του 1928 μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κάνει έρανο υπέρ των σεισμοπαθών της Κορίνθου και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον διορίζει Εξαρχο και με δική του πρόταση εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ο Αθηναγόρας.

Μερίμνησε για τη διάσωση των Εβραίων στο θρήσκευμα Ελλήνων πολιτών και των Αθίγγανων, οι οποίοι από το 1943 άρχισαν μαζικά να οδηγούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, είναι από τις μεγαλύτερες στιγμές του και για τη δράση του αυτή τιμήθηκε αργότερα από την Ισραηλιτική κοινότητα.

Κατ’ εντολή του εκδίδονταν πιστοποιητικά βαπτίσεως για τους Εβραίους ώστε να εμφανίζονται ως Χριστιανοί και να αποφεύγεται η σύλληψη και απέλασή τους. Επανειλημμένα διαμαρτυρήθηκε στους Γερμανούς ανώτερους διοικητές για τη συνεχιζόμενη πρακτική της δολοφονίας Εβραίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό κατά το οποίο απέστειλε έγγραφη διαμαρτυρία, στις 23 Μαρτίου του 1943, υπερασπιζόμενος την ιουδαϊκή κοινότητα, και απειλήθηκε από τον στρατηγό Στρόοπ με τυφεκισμό. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός απάντησε στην απειλή του Στρόοπ: «Οι Ιεράρχες της Ελλάδος, στρατηγέ Στρόοπ, δεν τουφεκίζονται, απαγχονίζονται. Σας παρακαλώ να σεβασθήτε αυτήν την παράδοσιν».