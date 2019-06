Η επιτυχημένη αγγλική κωμωδία «The Trip» έρχεται στην Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Ο Ρομπ Μπράιντον (Rob Brydon) και ο Στιβ Κούγκαν (Steve Coogan) βρέθηκαν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της βρεταινικής σειράς «The Trip», και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την ελληνική κουζίνα, γυρίζοντας από νησί σε νησί.

«Γεμάτη αστείες στιγμές, εντυπωσιακή και με ζωντανούς διαλόγους, τα γυρίσματα της σειράς στην Ελλάδα είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιήσουν τους θεατές καθώς το δίδυμο πηδά από την τραγωδία στην κωμωδία και από τον μύθο στην ιστορία» υπόσχτεαι το «Sky One».

Filming begins on The Trip To Greece… pic.twitter.com/hdLv40rRmd

— Rob Brydon (@RobBrydon) June 12, 2019