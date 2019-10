Η κλιματική αλλαγή απειλή για την ανθρωπότητα – Πώς θα την αντιμετωπίσουμε;

Ο πλανήτης βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ωστόσο εξαιτίας παγιωμένων οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, της έλλειψης επιστημονικής υποστήριξης και της αδιαφορίας ενός μεγάλου ποσοστού ανθρώπων, η δράση για την αντιστροφή αυτής τη κατάστασης κινείται με βασανιστικά αργούς ρυθμούς.

Πώς μπορούμε να προκαλέσουμε ουσιαστική αλλαγή;

Σε κοινή εκδήλωση που διοργάνωσαν τρεις οργανισμοί στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins —το Stavros Niarchos Foundation (SNF) Agora Institute, το Centers for Civic Impact, κι η οργάνωση 21st Century Cities— συζητήθηκε το θέμα: Πάθος για δράση: Τρεις Προσεγγίσεις για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής – και Άλλα Υπαρκτά Ζητήματα (Passion to Action: Three Approaches to Tackling Climate Change—and Other Real-World Issues)».

Η εκδήλωση, που απευθυνόταν σε φοιτητές του Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου στην Πανεπιστημιούπολη του Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη.

Στη συζήτηση που συντόνισε η Διευθύντρια του SNF Agora Institute, Hahrie Han, συμμετείχαν η Εκτελεστική Διευθύντρια του Centers for Civic Impact, Beth Blauer, και ο Διευθυντής του 21st Century Cities, Matthew E. Kahn.

Αντλώντας έμπνευση από την Αρχαία Αγορά, η οποία αποτέλεσε την καρδιά του διαλόγου και της δημοκρατικής διακυβέρνησης της αθηναϊκής πολιτείας, το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διέθεσε δωρεά $150 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κοινή προσπάθεια με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό τη δημιουργία του SNF Agora Institute το 2018.

Το SNF Agora Institute συγκεντρώνει επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία από τους χώρους των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, με στόχο την ενίσχυση του ανοιχτού και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου.

