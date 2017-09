Η κυβέρνηση ανέθεσε σε εταιρείες να κατασκευάσουν «πρωτότυπα» τείχους με το Μεξικό

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε σε τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες να φτιάξουν πρωτότυπα από σκυρόδεμα του τείχους που θέλει να ανεγερθεί κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ με το Μεξικό, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία Τελωνείων και Φύλαξης των Συνόρων.

Οι τέσσερις εταιρείες είναι οι Caddell Construction Co με έδρα την Αλαμπάμα, η Fisher Sand & Gravel Co με έδρα την Αριζόνα, η Texas Sterling Construction Co με έδρα το Τέξας και η W.G. Yates & Sons Construction Company με έδρα το Μισισιπή, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Οι συμβάσεις που ανατέθηκαν έχουν αξία μεταξύ των 400.000 και των 500.000 δολαρίων, πρόσθεσε η υπηρεσία. Τα πρωτότυπα του τείχους θα πρέπει να έχουν ύψος και πλάτος 9 μέτρων και θα δοκιμαστούν στο Σαν Ντιέγκο, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters