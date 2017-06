Η Λαγκάρντ θα προτείνει «κατ’ αρχην έγκριση» (ΑΙΡ) για την Ελλάδα στο Συμβούλιο του ΔΝΤ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Με ένα «τραπεζικό» ακρωνύμιο εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο της «ελληνικής περιπέτειας» εν μέσω κρίσης, μνημονίων, μέτρων και δανείων, καθώς η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε μετά την λήξη του Eurogroup, πως θα εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ταμείου μία «κατ’αρχήν έγκριση» (approval in principle, AIP) σχετικά με ένα νέο διακανονισμό για την Ελλάδα.

Επί της ουσίας, το ΔΝΤ, δεν θα δώσει χρήματα στη διάσωση για την Ελλάδα, παρά μόνο όταν υπάρξει πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και ειδικά στο θέμα του χρέους, το οποίο προφανώς και δεν θεωρεί διαχειρίσιμο ή τις υποσχέσεις έως τώρα των Ευρωπαίων πιστωτών αρκετές για να το «ελαφρύνουν» σημαντικά. Η δήλωση της κ. Λαγκάρντ, δείχνει και τη δυσπιστία για τα «νούμερα» των Ευρωπαίων, καθώς σημειώνει πως η διαχειρισιμότητα του χρέους θα κρίνεται από το ΔΝΤ και μόνο.

Το Ταμείο, δηλαδή, θα «υποστηρίζει» αλλά δεν θα καταβάλει πόρους, παρά μόνο υπό όρους και επί αυτού θα κληθεί να τοποθετηθεί και το Εκτελεστικό του Συμβούλιο, που θα αποφασίσει και τις λεπτομέρειες.

Σημειώνεται πως την ΑΙΡ είναι διαδεδομένος ως όρος στην τραπεζική, ειδικά ως προς τη δανειοδότηση. Διαβάστε εδώ τις ερωτοαπαντήσεις (Q&A) που εξέδωσε το ΔΝΤ σχετικά με την ΑΙΡ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η ΑΙΡ είναι μία διαδικασία που έχει χρησιμοποιήσει το ΔΝΤ 19 φορές κατά τη διάρκεια της πιστωτικής κρίσης στη δεκαετία του 1980 σαν καταλύτης για τη χρηματοδότηση ή για την ελάφρυνση του χρέους στο πλαίσιο προγραμμάτων που υποστηρίζονταν από το ΔΝΤ στις ακόλουθες χώρες: στο Σουδάν, στο Εκουαδόρ, στο Ζαΐρ, στη Μαδαγασκάρη, στη Τζαμάικα, στη Ζάμπια, στην Ακτή του Ελεφαντοστού, στην Κένυα, στη Σομαλία, στη Χιλή, στη Δημοκρατία του Κογκό, στο Μεξικό, στη Νιγηρία, στην Αργεντινή, στη Γιουγκοσλαβία και στη Βραζιλία (στο Σουδάν, στο Ζαΐρ και στην Ακτή του Ελεφαντοστού, η διαδικασία της ΚΑΕ χρησιμοποιήθηκε δύο φορές σε κάθε μια χώρα).

Ειδικότερα, η κ. Λαγκάρντ, επεσήμανε μετά το Eurogroup:

«Σαφώς, έγινε ένα σημαντικό βήμα να βοηθηθεί η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός σε ένα μονοπάτι προς περισσότερη και καλύτερη ανάπτυξη και περισσότερη και καλύτερη σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό για το ΔΝΤ; Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας θα προτείνω στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ την «κατ’ αρχήν έγκριση» ενός νέου προληπτικού διακανονισμού Stand-By για την Ελλάδα». Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις 27 Ιουλίου.

Η κ. Λαγκάρντ ανέφερε ότι το ΔΝΤ είναι σε θέση να εγκρίνει το πρώτο σκέλος του ελληνικού προγράμματος που αφορά το πακέτο πολιτικής, αλλά όσον αφορά το δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση του προγράμματος χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια.

«Κανείς δεν υποστηρίζει ότι η λύση που δόθηκε σήμερα ήταν η καλύτερη δυνατή. Είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή που είχαμε», είπε Λαγκάρντ εξηγώντας ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να είχαμε σήμερα την τελική αποσαφήνιση των μέτρων για το χρέος. Ακόμη, ανέφερε ότι το Ταμείο θα προβεί σε δύο αναλύσεις βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (Debt Sustainability Analyses). H μία μετά τις αποφάσεις του Eurogroup και η δεύτερη με τη λήξη του ελληνικού προγράμματος.

Σε ανακοίνωσή της, από το ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, διευκρίνιζε:

«Εχουμε πρόσφατα δει σημαντική πρόοδο από την ελληνική κυβέρνηση σε πολιτικές μεταρρυθμίσεων, με μία συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο η οποία συνοδεύτηκε από την ψήφιση υποστηρικτικής νομοθεσίας από το ελληνικό κοινοβούλιο. Διαπιστώσαμε επίσης πρόοδο για την ελάφρυνση χρέους, αν και απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και το είδος των μέτρων που θα ληφθούν από τους Ευρωπαίους πιστωτές της Ελλάδας.

Η ΑΙΡ είναι μια διαδικασία στην οποία το ΔΝΤ στηρίχθηκε στο παρελθόν όπου υπήρξε συμφωνία για τις πολιτικές στις οποίες θα υπόκειται ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το ΔΝΤ, αλλά δεν υπήρχε ακόμη πλήρης συμφωνία μεταξύ του μέλους και των πιστωτών του για νέα χρηματοδότηση ή ελάφρυνσης χρέους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΑΙΡ θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να είναι υποστηρικτικό στην πρόοδο επί των πολιτικών, ενώ η αποδέσμευση πόρων υπό το διακανονισμό του ΔΝΤ θα είναι υπό όρους σε σχέση με τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων πιστωτών της Ελλάδας για ελάφρυνση χρέους, επαρκείς για να διασφαλίσουν τη διαχειρισιμότητα του χρέους.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η AIP υποστηρίζει την για καιρό τηρούμενη αρχή του ΔΝΤ πως οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα με την Ελλάδα θα πρέπει να βασίζεται στα ‘δύο σκέλη’ ήτοι των πολιτικών μεταρρύθμισης σε συνδυασμό με ελάφρυνση χρέους.

Με την AIP, η αποδέσμευση πόρων του ΔΝΤ θα εξαρτάται με την εφαρμογή πολιτικών και αποδοχή διαβεβαιώσεων ελάφρυνσης χρέους, ώστε το χρέος να μπορεί να θεωρηθεί διαχειρίσιμο. Επιπλέον, η αξιολόγηση της διαχειρισιμότητας του χρέους θα καθοδηγείται μόνο από την ανάλυση της διαχειρισιμότητας του ΔΝΤ. Αναμένεται ότι η AIP θα περιλαμβάνει μία προληπτική ρύθμιση Stand-By για ένα ποσό δανείου πολύ χαμηλότερο από το όριο του ΔΝΤ για εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ θα πρέπει να καθορίσει τις συγκεκριμένες λεπτομέρεις της AIP.

Πιστεύω βαθιά ότι η χρήση της διαδικασίας AIP θα επιτρέψει στο ΔΝΤ να αξιοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και την ελάφρυνση χρέους. Θα προσφέρει σιγουριά στους πιστωτές να καταβάλουν στην Ελλάδα τη δόση υπό το πρόγραμμα του ESM τον Ιούλιο – μειώνοντας έτσι μια δυνητικά σοβαρή πίεση στην ελληνική οικονομία – και θα δώσει σιγουριά στους επενδυτές σχετικά με τις προοπτικές για την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί και για το λαό της να ευημερήσει. Ελπίζω πως η συζήτηση για συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης χρέους μπορεί σύντομα να καταλήξει σε συμπέρασμα.

Ολη η ανακοίνωση του ΔΝΤ για την δήλωση της κ. Λαγκάρντ στα αγγλικά

IMF Managing Director Christine Lagarde to Propose Approval in Principle of New Stand-By Arrangement for Greece

June 15, 2017

-Approval in Principle (AIP) would allow the IMF to be supportive of the progress made on policies, while release of resources under the IMF arrangement would be conditional upon Greece’s European creditors providing commitments for debt relief sufficient to secure debt sustainability.

-AIP supports the IMF’s long-held principle that any new program with Greece should be predicated on the “two legs” of policy reforms combined with debt relief.

-The IMF’s Executive Board will need to determine the specific modalities of AIP.

Ms. Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), issued the following statement on Greece in Luxembourg today:

“I would like to announce my intention to propose to the IMF’s Executive Board the approval in principle (AIP) of a new IMF Stand-By Arrangement for Greece.

“We have recently seen significant progress by the Greek government on policy reforms, with a staff-level agreement followed by supportive legislation from the Greek Parliament. We have also seen progress on debt relief, although further discussions are needed on the scope and type of measures to be provided by Greece’s European creditors.

“AIP is a procedure which the IMF has relied upon in the past where there has been agreement on the policies that would underlie an IMF-supported program, but where full agreement between the member and its creditors has not yet been reached on new financing or debt relief. In the case of Greece, AIP would allow the IMF to be supportive of the progress made on policies, while release of resources under the IMF arrangement would be conditional upon Greece’s European creditors providing commitments for debt relief sufficient to secure debt sustainability.

“It is also important to note that AIP supports the IMF’s long-held principle that any new program with Greece should be predicated on the “two legs” of policy reforms combined with debt relief. With AIP, the release of IMF funds would be contingent on policy implementation and receipt of debt relief assurances so that debt can be deemed sustainable. Furthermore, assessment of debt sustainability would be guided solely by the IMF’s own debt sustainability analysis. It is expected that AIP would involve a precautionary Stand-By Arrangement for a loan amount well below the IMF’s exceptional access threshold. The IMF’s Executive Board will need to determine the specific modalities of AIP.

“I strongly believe that use of the AIP procedure will enable the IMF to leverage both reform and debt relief. It will give confidence to creditors to disburse to Greece under the ESM program in July—thus reducing a potentially serious stress on the Greek economy—and it will give confidence to investors on the prospects for the Greek economy to grow and its people to prosper. I hope that the discussion over specific debt relief measures can soon be brought to conclusion.”