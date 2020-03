Η μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων… διώχνει τον Πιτίνο από την Εθνική Ελλάδας

Η συνεργασία του Ρικ Πιτίνο με την ΕΟΚ για την Εθνική οδεύει προς «διαζύγιο», πριν ακόμα υπάρξει ουσιαστικός γάμος! Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων βάζουν πρόωρο τέλος στην συμφωνία του έμπειρου τεχνικού με την Ομοσπονδία, αφού προφανώς δεν θα διεξαχθούν τα προολυμπιακά τουρνουά. Εκτός από αυτό, υπήρχαν ήδη κάποια θέματα στην επικοινωνία των δύο πλευρών, που αφορούσαν για παράδειγμα τους συνεργάτες του Hall of Famer. Επιπρόσθετα, η αποχώρηση του Πιτίνο από τον Παναθηναϊκό απομακρύνει δεδομένα τον έμπειρο τεχνικό από τα δεδομένα της Ευρώπης, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στο τέλος του έτους θα υπάρξει νέα διοίκηση στην Ομοσπονδία. Ο χρόνος και οι συνθήκες δεν αποτελούν σύμμαχο και όλα δείχνουν πλέον πως κόβεται κάθε δεσμός του Πιτίνο με την χώρα μας. Ετσι, το περίφημο «I am the coach», που είπε έξω από τα γραφεία της ΕΟΚ στις 8 Νοεμβρίου, θα μείνει μόνο στα χαρτιά.

Πάντως, ο Ρικ Πιτίνο έβγαλε το… καπέλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης στην «μάχη» με τον κορωνοϊό. Ο Αμερικανός πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού έστειλε το δικό του μήνυμα για τις συνθήκες που βιώνει η χώρα με τον κορωνοϊό, γράφοντας στο Twitter: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελλάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως πρωθυπουργός. Εκλεισε τα πάντα και κράτησε τον αριθμό των νεκρών κάτω από τους 20. Είμαι πολύ χαρούμενος που το άκουσα αυτό, αναφορικά με τον θανατηφόρο ιό».

