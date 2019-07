Η Μορμονική Εκκλησία Γιούτα μαθαίνει ελληνικά για Καταγραφή των Ελλήνων Προσφύγων

ΜΟΝΡΟΟΥ. ΓΙΟΥΤΑ. Το «Eξ’ Αποστάσεως Κέντρο Δραστηριοτήτων του Μονρόου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών της Γιούτα» (The Monroe Utah Remote Operations Center of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) εργάζεται τον τελευταίο καιρό πάνω σε μεταφράσεις αρχείων από την ελληνική γλώσσα.

«Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα», δήλωσε ο Γουέιν Μπούτσερ. Αυτός και η σύζυγός του, Ανν, είναι μέλη μιας ομάδας, γνωστή ως «Monroe ROC», η οποία είναι μέρος της Μορμονικής Εκκλησίας. Το «ROC» λειτουργεί υπό την ηγεσία του τμήματος οικογενειακών αρχείων της Εκκλησίας, «Family History Department».

Η ομάδα μοιράζεται τα γραφεία με το «Family History Department» στο Μονρόου και ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των γενεαλογικών αρχείων που τους αποστέλλονται από την αρχειοθήκη «Granite Mountain Records Vault» στο Λιτλ Κότονγουντ Κάνιον, ανατολικά του Σολτ Λέικ Σίτι, δήλωσε ο κ. Μπούτσερ.

«Το εγχείρημα με τίτλο ‘Καταγραφή των Ελλήνων Προσφύγων’ (The Greek Refugee Indexing) είναι συναρπαστικό και χαίρομαι πολύ που αποτελώ μέρος του» δήλωσε ο κ. Μπούτσερ, στην τοπική, εβδομαδιαία εφημερίδα «Richfield Reaper».

«Για πολλές δεκαετίες, Ελληνες ζούσαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας, η οποία σήμερα αποτελεί μέρος της Τουρκίας. Εκείνα τα χρόνια λογίζονταν ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία όμως κατέρρευσε μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την εποχή εκείνη οι χριστιανικές μειονότητες που ζούσαν στην Τουρκία υπέστησαν διωγμούς, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν» αναφέρει το δημοσίευμα.

«Για να αποφευχθεί μια πιθανή γενοκτονία, ως αποτέλεσμα της εμπόλεμης κατάστασης, η Κοινωνία των Εθνών βοήθησε ώστε να διεξαχθεί μια πολιτική επαναπατρισμού των Ελλήνων που ζούσαν σε οθωμανικά εδάφη, πίσω στη χώρα καταγωγής τους», εξήγησε ο κ. Μπούτσερ.

«Ηταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για τις περισσότερες από τις οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους και να αρχίσουν από το μηδέν σε μια άλλη χώρα», είπε ο κ. Μπούτσερ. «Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές κατέγραψαν με ακρίβεια τα ονόματα και τις πρώην κατοικίες των νεοεισερχόντων πολιτών και είναι οι συγκεκριμένες λίστες με τα ονόματα και τα μέρη που δόθηκαν στην ομάδα μας για μετάφραση» τόνισε.

Ο πρώην διευθυντής, Ντέιβιντ Μόουερ, υπήρξε μέλος στο παρελθόν μιας εκκλησιαστικής αποστολής στην Ελλάδα και είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για τον λόγο που το Μονρόου επιλέχθηκε για να συντονίσει τη μετάφραση αυτής της τεράστιας συλλογής, σύμφωνα με τον κ. Μπούτσερ.

«Ολοι συνειδητοποιούμε την πρόκληση αυτού του εγχειρήματος, αλλά το βρίσκουμε συναρπαστικό και πιο εύκολο απ’ όσο μας φαινόταν στην αρχή, καθώς εξοικειωνόμαστε ολοένα και περισσότερο με το ελληνικό αλφάβητο», λέει ο κ. Μπούτσερ.

Χρησιμοποιώντας ένα γράφημα, τα μέλη της ομάδας είναι σε θέση να μετατρέψουν τα ελληνικά γράμματα σε λατινικά.

«Μεταφράζουμε κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά, βγάζοντας στη συνέχεια ένα όνομα» είπε ο κ. Μπούτσερ. «Δεν μαθαίνουμε τη γλώσσα. Μεταφράζουμε απλώς τα ονόματα των ανθρώπων και των τόπων σε κάτι που μπορεί να διαβαστεί από κάποιον που μιλάει αγγλικά».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι πολλά από τα ονόματα έχουν βιβλική προέλευση, υπογραμμίζοντας τις χριστιανικές ρίζες πολλών ελληνικών ονομάτων, σε αντίθεση με τα τουρκικά, τα οποία έχουν τις ρίζες από το Ισλάμ.

«Οποιοδήποτε μέλος της Εκκλησίας μας από το Μονρόου, το Ρίτσφιλντ και το Σαλίνα σκέφτεται να συνεισφέρει έστω και λίγο στο έργο μας είναι ευπρόσδεκτο να περάσει από το Κέντρο» δήλωσε ο κ. Μπούτσερ. Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και βρίσκεται στην οδό 260 East Center στο Μονρόου.