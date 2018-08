Η Νέα Υόρκη προτείνει GPS στις καντίνες για να μπορεί να κάνει ελέγχους στην ποιότητά τους

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μια πρόσφατη πρόταση αλλαγής διάταξης του τμήματος Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της πόλης της Νέας Υόρκης θα απαιτήσει από τους μικροπωλητές τροφίμων να διαθέτουν μια «συσκευή εντοπισμού θέσης», όπως το GPS, επιτρέποντας στην πόλη να παρακολουθεί τις κινήσεις τους για να πραγματοποιεί υγειονομικούς ελέγχους ώστε να τους ταξινομεί ευκολότερα.

Η πρόταση αυτή όμως έχει προκαλέσει από πολλούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων μικροπωλητών τροφίμων της πόλης, το ερώτημα σε τι θα χρησιμεύει αυτό όταν ήδη έχουν κοινοποιήσει τη θέση τους στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες προκειμένου να προσελκύσουν τους πελάτες τους έτσι κι αλλιώς.

Η πρόταση αλλαγής για την πώληση κινούμενων μέσων προμήθειας τροφίμων (Mobile Food Vending Units) για τις τροποποιήσεις στο Chapter 6 (of Title 24 of the Rules of the City of New York) αναφέρει:

«Σε αντίθεση με τα εστιατόρια που υπάρχουν σε σταθερή θέση, οι κινητές μονάδες κινούνται και δεν απαιτείται να λειτουργούν με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Εάν το Τμήμα (σ.σ. Υγιεινής) δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις κινητές μονάδες που απαιτούν πιστοποιήσεις, το πρόγραμμα βαθμολόγησης θα αποτύχει. Δεν θα ταξινομηθούν όλες οι μονάδες και οι ποιότητες που δημοσιεύονται ενδέχεται να μην είναι τρέχουσες.

»Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος ταξινόμησης των κινούμενων πωλήσεων τροφίμων και η δυνατότητα να αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ταξινόμηση των εστιατορίων απαιτεί την τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης και την εξασφάλιση ότι οι ακριβείς και τρέχοντες πιστοποιήσεις δημοσιεύονται και ενημερώνονται σε όλες τις μονάδες.

»Αυτό προϋποθέτει ότι το Τμήμα Υγείας θα μπορεί να βρίσκει και να επιθεωρεί τις κινητές μονάδες κατά μήκος της πόλης. Για να το πετύχει απαιτεί από κάθε μονάδα αυτόματης πώλησης να είναι εφοδιασμένη με μια συσκευή εντοπισμού θέσης που θα επιτρέψει στο Τμήμα να εντοπίζει την τοποθεσία της μονάδας όταν πρόκειται να επιθεωρηθεί».

Ο Νίκος Καραγιώργος, που μαζί με τον αδελφό του Φράνκι είναι ιδιοκτήτες δύο καντινών φαγητού, Uncle Gussy’s στο Midtown Μανχάταν 345 Park Avenue και στη Wall Street και σερβίρουν ελληνικό φαγητό μίλησε στον «Εθνικό Κήρυκα» για την πρόταση της πόλης.

Οπως είπε, «εάν θέλεις να βρεις καντίνα φαγητού υπάρχουν πολλοί τρόποι, Twitter, Instagram, Facebook, Food moves app, Moving food, και ο κατάλογος πάει μακριά. Ολα αυτά από δωρεάν τεχνολογία».

Ο κ. Καραγιώργος συνέχισε: «πιστεύω ότι είναι σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων, που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν αλλού, για παράδειγμα να φτιαχτούν τα σχολεία μας και χαλασμένες υποδομές. Ο στόχος θα έπρεπε να είναι να επιτρέπεται στις μικρές επιχειρήσεις να λειτουργούν σε μία ανοικτή και ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της Αμερικής. Ο Ντι Μπλάσιο είναι από τους χειρότερους δημάρχους που υπήρξαν ποτέ. Κάνει τον Ντίνκινς να μοιάζει με Θεό»!

«Αναρτώ καθημερινά δυο φορές την ημέρα, σε τρία τουλάχιστον κοινωνικά μέσα και στην ιστοσελίδα μας» δήλωσε στον «Ε.Κ.» ο κ. Καραγιώργος.

Ανησυχίες για την πρόταση της πόλης έχει επίσης προκαλέσει και σε άλλους, συμπεριλαμβανομένου και του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) που σε ένα πρόσφατο άρθρο στην ιστοσελίδα του σημείωνε ότι η διάταξη ίσως παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιωτικότητας των μικροπωλητών φαγητού και υπογράμμιζε ότι «η διάταξη της πόλης δεν ξεκαθαρίζει το πώς θα προστατεύονται τα δεδομένα θέσης που παράγουν οι συσκευές ή το χρονικό διάστημα που θα παραμένουν δημιουργώντας ανησυχίες για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή το χειρότερο, να πειραχτεί διαδικτυακά».

«Οι μη νόμιμοι μετανάστες που δουλεύουν ως πωλητές είναι ιδιαίτερα φοβισμένοι», ανέφερε το Παρατηρητήριο, προσθέτοντας ότι «η Αμερικανική Μετανάστευση και Τελωνειακή Επιβολή (ICE) επενδύει στην επέκταση των δυνατοτήτων επιτήρησής της για την εξεύρεση και απομάκρυνση περισσότερων ανθρώπων με την αγορά συστημάτων ανάλυσης δεδομένων κινητού τηλεφώνου ώστε να παρακολουθείται η τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας δεδομένα του Facebook και ενδεχομένως να αποτυπώνονται τα μοτίβα μεταφορών από τους σαρωτές πινακίδων».

«Οι μικροπωλητές στους δρόμους ήδη αντιμετωπίζουν παρενόχληση και υπερβολική έκδοση προστίμων από την Αστυνομία Νέας Υόρκης. Αυτές οι συσκευές εντοπισμού τοποθεσίας θα αυξήσουν μόνο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν για να φτιάξουν καλό φαγητό», δήλωσε ο Fahd Ahmed, εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Desis Rising Up and Moving, ενός οργανισμού μεταναστών από την Ασία και από την Ινδο- Καραϊβική, ανέφερε το «Human Rights Watch».

