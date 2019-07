Η «ΝΥΤ» για τον Τσίπρα, την πιθανή ήττα και τα μακροπρόσθεμα σχέδιά του

ΑΘΗΝΑ. Με τις κάλπες να ανοίγουν την Κυριακή, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έκανε ότι καλύτερο για να υπενθυμίσει στους απογοητευμένους Ελληνες πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα και πόσο καλύτερα έγιναν κατά τη διάρκεια της 4ετούς εξουσίας του, γράφει ο κ. Jason Horowitz στη «New York Times».

Το άρθρο με τίτλο «Tsipras, Having Changed Greece, Now Seems Poised to Lose It» σημειώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία και τις σχέσεις της Ελλάδα με ΕΕ, ΗΠΑ και επιχειρηματικά με Κίνα.

Παρόλα αυτά, πολλοί Ελληνες έχουν πληγωθεί και είναι θυμωμένοι μετά από μία δεκαετία λιτότητας και κατηγορούν τον Τσίπρα. Ακόμη και υποστηρικτές του λένε πως αυτός ηγήθηκε σε πολύ από το δρόμο της οικονομίας αγριότητας.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως έρχεται μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ και στις εθνικές εκλογές, μετά τη συντριβή τον Μάιο στις ευρωεκλογές.

Το κεντροδεξιό κόμμα της ΝΔ, με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να κερδίσει καθώς προσέλκυσε τη μεσαία τάξη με την υπόσχεση μείωσης των φόρων και νέας ευημερίας.

Αλλά η έλλειψη «ταραχής» για την πιθανής ήττας του Τσίπρα αποτελεί από μόνη μία απόδειξη της νέας κανονικότητας στην Ελλάδα. Οποιος και αν κερδίσει την Κυριακή η μελλοντική πορεία της χώρας -σχετικά σταθερή, στην ανάκαμψη και σχετικά άνετη εντός της ΕΕ- είναι απίθανο να αλλάξει.

Αυτό αποτελεί και ένα μέτρο της προσωπικής μεταμόρφωσης του Τσίπρα από «πυρπολητής» της αριστερής πτέρυγας σε έμπειρο πολιτικό άντρα (statesman). Είτε κερδίσει, είτε χάσει, οι υποστηρικτές του εκτιμούν ότι ενδεχομένως θα παραμένει το πρόσωπο του προοδευτικού μέλλοντος στην Ελλάδα.

Στα 44 του, άνετος με τια παγίδες της εξουσίας, ο Τσίπρας παίζει το μακροπρόθεσμο παιχνίδι. Από τότε που βγήκε η χώρα από τη διάσωση, έχει επικεντρωθεί στη διεθνή απήχησή του. Βελτίωσε τα αγγλικά του και συμμετέχει σε όλα τα σωστά συνέδρια.

Τον Ιούνιο έκανε εκστρατεία η ΕΕ να αποκηρύξει τις εξορύξεις ανοιχτά της Κύπρου, ενώ έδειξε δύναμη -και -πήρε κάποια εκδίκηση- οδηγώντας τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης στην απόρριψη του νέου επιτρόπου της ΕΕ από τη Γερμανία.

Πέρυσι έφερε τη Συμφωνία των Πρεσπων. Επίσης ο Πάπας, σε σχέση με τη στάση για το μεταναστευτικό, ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας «αξίζει το Βραβείο Νόμπελ».

«Γνωρίζει ότι πρόκειται να είναι στην πολιτική σκηνή για πολλά χρόνια ακόμη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος τον χαρακτήρισε «τον καλύτερο Ελληνα πολιτικό που έχω ποτέ γνωρίσει».

Τότε το ερώτημα δεν είναι τόσο τι θα απογίνει ο Τσίπρας, αλλά το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ηδη κάποιοι που ήταν μαζί του στις αρχές του 2015, αλλά στη συνέχεια μετά τη μη τήρηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος έφυγαν, όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου λένε ότι «ήταν και είναι ένας προδότης». Τον κατηγόρησε ότι είναι «τέλεια μαριονέτα» των πιστωτών.

Ο Τσίπρας επιβίωσε και συνεργάστηκε με πιο μετριοπαθείς για να μείνει στην εξουσία το Σεπτέμβριο του 2015 μετά τη συμφωνία για νέα διάσωση.

Τέσσερα χρόνια μετά θέλησε να επεκτείνει την στήριξή του από το κέντρο. Φέτος κάλεσε προοδευτικούς να συμμετάσχουν στον ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για μία Προοδευτική Συμμαχία.

Στελέχη λένε πως μία πιθανή ήττα θα επιτρέψει στον Τσίπρα να επικεντρωθεί στην μεγέθυνση της κεντροαριστερής συμμαχίας καθώς εκτός κυβέρνησης, μπορεί πιο εύκολα να χτίσεις ένα κόμμα, να το μεταρρυθμίσεις και να το κάνεις πιο ομοιογενές.

Αρκετοί μετριοπαθείς έχουν συμπάθεια στον Τσίπρα, αλλά όχι στον ΣΥΡΙΖΑ, που αντιστέκεται στις αλλαγές, όπως αυτή του ονόματος.

Ο Νίκος Παππάς είναι το δεξί χέρι του Τσίπρα και τον γνωρίζει πολλά χρόνια. «Δεν αλλάζουμε το όνομα» είπε, αν και όπως είπε ο Τσίπρας «100%» πρόκειται να διευρύνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία φιλοευρωπαϊκή κεντροαριστερή δύναμη.

Κάτι πιο σημαντικό από το όνομα του κόμματος, είπε, είναι ο ηγέτης του. «Υπάρχουν κόμματα σε αναζήτηση ενός ηγέτη και ηγέτες σε αναζήτηση ενός κόμματος», πρόσθεσε. «Εκείνος είναι στην δεύτερη κατηγορία», πρόσθεσε.

Ακόμη μία δυνατή παίκτης εντός κόμματος είναι η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου, 34 ετών, ανερχόμενη αστέρας και ορισμένες φορές αναφέρεται ως πιθανή διάδοχος του Τσίπρα.

Η ίδια είπε ότι το πραγματικό ερώτημα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές είναι αν οι Ελληνες προοδευτικοί θέλουν μία «πιο ριζοσπαστική προοπτική ή μία πιο μετριοπαθή προοπτική».

Υποστήριξε ότι το κόμμα χρειάζεται να ενισχύσει τα ριζοσπαστικά ή φιλελεύθερα, χαρακτηριστικά και να εργαστεί πιο στενά με τα συνδικάτα και τα οικολογικά κινήματα. Τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ τον Τσίπρα «επειδή ο Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε και εξέφρασε απόλυτη πίστη σε αυτόν.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Δουζίνας, επικεφαλής της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οι ξένοι διπλωμάτες από χώρες που δεν ήθελαν κάποτε τον Τσίπρα, τώρα «μυστικά» ελπίζουν να παραμείνει «τριγύρω». Ο Τσίπρας προφανώς θέλει το ίδιο.